Due diligence wet lijkt verder weg dan ooit: Diverse EU-lidstaten zitten dwars

Een twist in het verhaal van de Europese due diligence wet. Er is geen akkoord gevonden voor de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive’. Het nieuws volgt nadat diverse EU-lidstaten in opstand kwamen, waaronder Duitsland en Italië.

Voor de EU-wet is een meerderheid nodig, een meerderheid die gehoopt werd om op de vergadering van woensdag 28 februari te behalen. Of de due diligence wet er komt is nu de vraag. De tekst van het wetsvoorstel moet herzien worden, waarvoor nieuwe onderhandelingen nodig zijn. Dit moet binnen 14 dagen gebeuren wil het Europese Parlement erover stemmen binnen het juridische tijdvak dat er bestaat. Aankomende zomer zijn er namelijk nieuwe verkiezingen voor het Europees Parlement.

Het wetsvoorstel dat er vandaag lag is niet geaccepteerd door Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland en Oostenrijk, terwijl ze zich eerder wel konden vinden in het voorstel.

De EU-wet met betrekking op de productieketen is bedoeld om grote bedrijven aansprakelijk te stellen als ze profiteren van bijvoorbeeld kinderarbeid of dwangarbeid buiten de EU. Grotere bedrijven moeten ook een plan opstellen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsmodel en strategie verenigbaar zijn met de naleving van de klimaatdoelstellingen van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken.

Non-profit organisatie Schone KlerenCampagne reageert teleurgesteld. “EU lidstaten hebben besloten zakelijke winsten te beschermen en arbeiders en mensen rechten te falen”, aldus de organisatie in een statement. "Door het voorstel niet goed te keuren, geven de lidstaten een duidelijk signaal af aan Europese consumenten en aan werknemers wereldwijd: bedrijven kunnen straffeloos handelen en het is hun taak om hen te beschermen", aldus Giuseppe Cioffo, coördinator Corporate Accountability bij de Schone Kleren Kampagne, eraan toe. "We zullen samen met werknemers en vakbonden blijven strijden voor mensenrechten, leefbare inkomens en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en we roepen het Belgische voorzitterschap op om de onderhandelingen snel te heropenen, zodat er voor het einde van dit mandaat overeenstemming kan worden bereikt over een nieuwe overeenkomst die de belangrijkste elementen van de vorige overeenkomst behoudt."