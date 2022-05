Dugros wint Ondernemersprijs Hoeksche Waard

Tijdens het Ondernemersgala Hoeksche Waard 2022 namen Pieter Duifhuizen (26) en Arnout van Nieuwaal (27) van tassen groothandel Dugros uit Oud-Beijerland de Ondernemersprijs in ontvangst. Dit is te lezen in een bericht van het Ondernemersgala. De Startersprijs werd uitgereikt aan Marleen Gulden van Eco Concept Group uit Nieuw-Beijerland.

Het begon allemaal met Pieters vader Bas en oom Kees die met de lederwaren van de Duifhuizen-onderneming op de markt stonden, zo meldt het AD. Er volgde een groothandel en negen jaar geleden verscheen het eerste eigen merk: Micmacbags. Inmiddels zijn dat zeven eigen merken geworden. Er is ook een eigen inkoop- en designteam, een webshop en een cash-and-carry voor de retail. Er werken momenteel zo’n zestig mensen.

Tijdens het evenement kreeg Dugros het volgende juryoordeel te horen: “Bij Dugros zien we gepassioneerde, gedreven en sociaal betrokken ondernemers. Dugros is internationaal actief, met een fabriek en kantoor in India. Binnen het bedrijf is veel creativiteit aanwezig; alle tassenlijnen zijn zelf ontwikkeld. De productgedrevenheid is enorm. Het familiebedrijf Dugros kenmerkt zich door vertrouwen in eigen kunnen, waarbij de basis van marktkoopman nog altijd herkenbaar is.” Dit is te lezen in een blog over het Ondernemersgala van Dugros.

De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter Steven Corijn en Stefanie Verrijp, directeur van kinderopvang Kivido en winnaar van de prijs in 2019, die zich tijdens het jurybezoek ‘in een vrouwenparadijs waande’.