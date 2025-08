Duits merk Closed vraagt faillissement aan

Het in Hamburg gevestigde Closed GmbH heeft faillissement aangevraagd. Het merk heeft de aanvraag reeds ingediend bij de rechtbank in Hamburg, meldde Closed dinsdag. De Hamburgse advocaat Stefan Denkhaus van het advocatenkantoor BRL is aangesteld als curator.

Het faillissement is noodzakelijk geworden door een te hoge schuldenlast en de bijbehorende financieringskosten. Operationeel werkt het bedrijf met zijn gezonde distributiestructuur, bestaande uit groothandel, online en fysieke winkels, ‘in principe winstgevend’ en de omzet heeft zich beter ontwikkeld dan de markt, aldus de verklaring.

De bedrijfsvoering wordt ook tijdens de procedure voortgezet en de insolventieloonvoorschotregeling voor het personeel is reeds opgestart. Nu worden leveranciers en andere zakenpartners bij het proces betrokken.

Het doel van de curator en de directie is een snel investeringsproces. De eerste ‘veelbelovende gesprekken’ met potentiële investeerders zijn al begonnen, aldus directeuren Gordon Giers en Til Nadler.

Bekend merk Closed vraagt faillissement aan

‘Closed is een geweldig merk. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een investeerder voor Closed zullen vinden en dat we Closed als bedrijf in Hamburg kunnen behouden’, aldus Denkhaus.

Closed heeft 36 winkels in Europa, waarvan 26 in Duitsland. Naast de thuismarkt heeft het merk ook winkels in Zwitserland, Oostenrijk, België, Nederland en Spanje.