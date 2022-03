Duits modebedrijf Otto behaalt omzetplus van 13 procent in boekjaar

Otto, niet te verwarren met het moederbedrijf Otto Group, heeft in het boekjaar 2021/22 een omzetplus van 13 procent behaald, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De omzet kwam neer op ruim 5,1 miljard euro.

Het bedrijf wist 11,5 miljoen actieve klanten te trekken in het boekjaar. Niet alleen aan de consumenten-kant wist het bedrijf groei te boeken, ook sloot het veel nieuwe marketplace partners aan. Het aantal partners steeg namelijk van 1.000 naar 3.500 binnen een jaar tijd. Inmiddels biedt Otto op de website ruim 10 miljoen producten aan, zo is te lezen in het bericht van het bedrijf. De gross merchandise value (GMV) van Otto steeg in het boekjaar 2021/22 met 24 procent naar 6,9 miljard euro.

“We zijn niet alleen blij met ons doorgezette succes als retailer en platform, maar ook omdat we een welkome partner zijn voor steeds meer retailers en merken bij het ontwikkelen van hun online business,” aldus Marc Opelt, voorzitter van het divisional board van Otto, in het bericht. “Deze populariteit onderstreept onze rol in de markt als platform met eerlijke voorwaarden en een eerlijk standpunt.”