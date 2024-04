Duits modebedrijf Otto ziet omzet 8 procent dalen

Otto, dat we niet moeten verwarren met het moederbedrijf Otto Group, heeft in het boekjaar 2023/24 een omzetdaling van acht procent behaald. In totaal werd 4,2 miljard euro omzet binnengeharkt, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Het is ongeveer 200 miljoen euro minder dan een boekjaar eerder. Volgens Otto heeft het bedrijf nog steeds een betere positie in de Duitse e-commercemarkt dan de industrie in het algemeen. De e-commercevereniging BEVH schat de totale omzetdaling in de Duitse online retail namelijk op 11,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

In het afgelopen boekjaar telde het bedrijf zo’n 11,7 miljoen klanten, waarvan 2,9 miljoen klanten nieuw waren. Vergeleken met het voorgaande jaar is dit een stijging van drie procent. Het aantal artikelen in de winkel steeg met 26 procent tot meer dan 18 miljoen, terwijl het aantal marktplaatspartners met 33 procent toenam tot meer dan 6.500. Een derde van de inkomsten van het platform komt nu uit de marktplaatsactiviteiten.

Otto blijft ‘voorzichtig optimistisch’ ondanks omzetdaling

De gecombineerde omzet van de eigen retailactiviteiten en de marktplaatsactiviteiten steeg vorig jaar met ongeveer twee procent tot 6,5 miljoen euro. “De lichte stijging van Otto's platformomzet ondanks de aanhoudende crisis in de detailhandel maakt ons voorzichtig optimistisch”, aldus Marc Opelt, voorzitter van de Raad van Bestuur. Hoewel de eigen detailhandel afneemt, is de omzet van partners gestegen en zijn de eigen advertentieactiviteiten ook aanzienlijk gegroeid. “Over het geheel genomen denk ik dat we op koers liggen”, zei Opelt.

Duitslands grootste online winkel zet ook vaart achter het gebruik van kunstmatige intelligentie. “Meer dan 100 experts bij Otto werken aan de ontwikkeling van AI-tools - en niet alleen sinds de uitvinding van ChatGPT”, zegt Opelt. Meer dan 65 AI-tools, waarvan er tien zijn gebaseerd op generatieve kunstmatige intelligentie (genAI), zijn al in gebruik en genereren elke week meer dan 30 miljard individuele voorspellingen voor de online winkel. AI wordt onder andere gebruikt voor het automatisch maken van artikelbeschrijvingen. Ter vergelijking: handmatige beschrijvingen nemen ongeveer tien minuten in beslag. In dezelfde tijd creëert genAI ongeveer 1500 artikelbeschrijvingen.