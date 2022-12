Duits modemerk Orsay heeft nieuwe eigenaar

De Gordon Brothers heeft het Duitse modemerk alweer verkocht, zo blijkt uit een persbericht. Eerder dit jaar kwam het merk in handen van het bedrijf, waarna Orsay werd gereorganiseerd. Het merk is nu verkocht aan een ‘privé investeerder in Tsjechië’, aldus het bericht.

Onder de Gordon Brothers werden de operationele activiteiten gestroomlijnd, het merk geherstructureerd, het productaanbod geoptimaliseerd, de franchises verstrekt en uitgebreid en is er geïnvesteerd in de marketing van de e-commerce kanalen, aldus het bericht. De nieuwe eigenaar zal blijven investeren ‘in het omnichannel damesmode modemerk en de groei van Orsay’s aanwezigheid online, in winkels en bij bestaande franchises’.

Orsay was aan het begin van het jaar insolvent verklaard. Tot de overname door de Gordon Brothers in augustus werd er geen geïnteresseerde overnamepartij gevonden. Daardoor werden in juni 2022 alle Duitse vestigingen van het merk gesloten en verloren tot 1200 medewerkers hun baan.