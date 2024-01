Duits tassenmerk Fitz & Huxley overgenomen

Tassenmerk Fitz & Huxley heeft een nieuwe eigenaar. Het bedrijf is overgenomen door de Weltbild D2C Group, zo is te lezen in een persbericht.

Het merk biedt tassen gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen. Zo heeft het bijvoorbeeld een tas gemaakt die bestaat uit gerecycled materiaal op basis van oceaanplastic. De tas heeft ook een volledig gecertificeerde toeleveringsketen.

Voor Weltbild D2C Group is de overname van het Fitz & Huxley een stap verder in de wereld van duurzaamheid. "Met deze belangrijke aankoop versterken we onze betrokkenheid bij de megatrend van duurzaamheid nog verder. Als fabrikant van rugzakken en accessoires biedt Fitz & Huxley een tegenwicht tegen de fast fashion trend," benadrukt Christian Sailer, CEO van de Weltbild D2C Group, in het statement. "Met deze stap versterken we ons duurzame aanbod voor de groeiende kring van consumenten die bewust winkelen. De hoogwaardige en stijlvolle rugzakken en tassen vullen onze merken en productassortimenten zeer goed aan."

Voor Fitz & Huxley betekent het dat het toegang krijgt tot het grote klantenbestand van de Weltbild D2C Group. Oprichter Lars Meßmann zal aanblijven bij het merk en samen met Weltbild CEO Christian Sailer het merk verder ontwikkelen. Fitz & Huxley zal als zelfstandig merk opereren vanuit Berlijn.