Duitse bedrijven beschuldigd van "profiteren van" dwangarbeid Oeigoeren in China

Berlijn - Een Duitse NGO zei maandag tegen het Franse persbureau AFP dat zij in Duitsland een klacht had ingediend tegen verschillende bedrijven, waaronder Lidl en Hugo Boss, die ervan beschuldigd worden te "profiteren van" de dwangarbeid van de Oeigoerse minderheid in China, wat de bedrijven zelf ontkennen.

Het Europees Centrum voor Constitutionele en Mensenrechten (ECCHR), een in Berlijn gevestigde niet-gouvernementele organisatie, verklaarde dat het "een klacht had ingediend tegen verscheidene Duitse bedrijven" wegens "vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid". De kledingbedrijven Hugo Boss en C&A, en de discountketens Lidl, Aldi Nord en Aldi Sud zijn het doelwit.

De vereniging beschuldigt deze ondernemingen ervan "te profiteren van en medeplichtig te zijn, direct of indirect, aan de dwangarbeid van de Oeigoerse minderheid in Xinjiang". Peking wordt er door westerse landen van beschuldigd leden van deze gemeenschap in het westen van China massaal op te sluiten in uitgestrekte werkkampen. Veel fabrieken, vooral textielfabrieken, zijn in deze regio gevestigd en leveren volgens de activisten aan multinationale ondernemingen. Hoewel de NGO zegt dat het moeilijk is om tastbare bewijzen te verkrijgen van dwangarbeid onder de leveranciers van deze bedrijven, "is het de vraag of het onderhouden van zakenrelaties niet een manier is om deze misdaden te helpen en aan te moedigen", zegt AFP-advocaat Miriam Saage-Maass, directeur van het ECCHR.

"Systematisch" probleem

Volgens haar "zijn deze vijf gevallen slechts één voorbeeld van een veel groter en meer systemisch probleem". In verklaringen gericht aan AFP zei C&A dat het "geen dwangarbeid (...) in (zijn) toeleveringsketen" tolereert, terwijl Aldi zei dat het "bindende normen voor al (zijn) zakenpartners" had vastgesteld om deze problemen te voorkomen.

Hugo Boss zei dat het "enkele maanden geleden (zijn) leveranciers had gevraagd om uit te zoeken en te bevestigen dat de productie van goederen in de toeleveringsketen in overeenstemming met (...) de mensenrechten wordt uitgevoerd" en dat het aan deze kwestie "absolute prioriteit" had gegeven.

Lidl zei tegen AFP dat de klacht van de NGO gebaseerd was op "oude gegevens van leveranciers", maar "veroordeelde de praktijken" in kwestie.

Een soortgelijke klacht werd in april in Frankrijk ingediend door de anti-corruptiegroep Sherpa tegen vier multinationale kledingbedrijven, waaronder Uniqlo en Zara. Dit heeft eind juni geleid tot het instellen van een onderzoek door de eenheid "Misdaden tegen de menselijkheid" van het Nationaal Parket voor de bestrijding van terrorisme (Pnat).

De Verenigde Staten beweren dat Peking genocide bedrijft tegen de Oeigoeren en andere Turkse volkeren in Xinjiang, waar volgens deskundigen meer dan een miljoen mensen gevangen worden gehouden.

Peking ontkent de term genocide en beschrijft de kampen als beroepsopleidingscentra, een bewering die wordt verworpen door Oeigoeren die zeggen dat zij gedwongen worden hun religieuze tradities op te geven. (AFP)

Beeld: Bijeenkomst voor de Chinese ambassade in Frankrijk in solidariteit met het Oeigoerse volk (juli 2020). NOÉMIE COISSAC / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP