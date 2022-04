Duitse consumentenorganisatie is rechtszaak begonnen tegen Hunkemöller vanwege greenwashing

Duitse consumentenorganisatie Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz heeft een rechtszaak aangespannen tegen Hunkemöller vanwege misleidende reclame, zo meldt de organisatie op de eigen website. De reclame heeft betrekking op de duurzaamheid van producten van Hunkemöller.

De organisatie schrijft dat het Hunkemöller en twee andere bedrijven gewaarschuwd heeft vanwege de misleidende reclame. De twee andere bedrijven hebben hun websites vernieuwd en een minnelijke schikking getroffen met Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Hunkemöller heeft echter geen stakingsverklaring afgegeven waarop de consumentenorganisatie een rechtszaak heeft aangespannen.

Het gaat om kledingstukken die met ‘groener’ katoen gemaakt worden. De consumentenorganisatie beargumenteert dat het duurzame katoen wat Hunkemöller gebruikt gemengd wordt met conventioneel geproduceerd katoen. “Het is niet zeker of de artikelen die als duurzaam worden aangeprezen ook van dit milieuvriendelijker katoen zijn gemaakt. Met onze klacht willen we bijdragen van meer transparantie in reclame met duurzaamheid,” aldus Jennifer Häußer van de organisatie in het bericht.

Hunkemöller was ten tijde van publicatie niet bereikbaar voor commentaar. Dit artikel wordt waar nodig aangevuld met nieuwe informatie.