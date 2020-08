Duitse discounter Takko over samenwerking met leveranciers in tijden van crisis

In tegenstelling tot veel andere modebedrijven toont de Duitse discounter Takko Fashion in de huidige Corona-crisis modelgedrag als het gaat om haar leveranciers en fabrikanten. Dat zegt Takko’s denimleverancier in Bangladesh tenminste.

De Corona-crisis heeft onverwachte uitwassen aan het licht gebracht. Bijvoorbeeld dat veel modemerken hun leveranciers nu niet betalen, en dat terwijl ze de afgelopen jaren hebben geprobeerd om de werkomstandigheden in de kledingproducerende landen te verbeteren. De Duitse modediscounter Takko bewijst dat het ook anders kan. Ook in tijden van crisis probeert het bedrijf zakelijke relaties op te bouwen die gebaseerd zijn op samenwerking en helpt het zijn leveranciers in plaats van ze uit te laten bloeden.

Deze informatie bereikte FashionUnited niet via Takko zelf, maar kwam van Takko’s denimleverancier Mostafiz Uddin, eigenaar van Denim Expert uit Bangladesh, die zich al jaren inzet voor een duurzame en maatschappelijk betrokken mode-industrie. In de nasleep van de pandemie heeft hij herhaaldelijk gewezen op de humanitaire catastrofe in zijn land, veroorzaakt door modebedrijven die hun leveranciers niet betalen en daardoor veel textielbedrijven in de vernieling hebben gestort. Takko is een positief voorbeeld, zegt Uddin. Hoe komt het dat Takko eerlijker is dan anderen? We vroegen Birthe Mattschull, senior executive director sourcing en getrouwd met Takko CEO Alexander Mattschull, wat Takko anders maakt en waarom.

Mevrouw Mattschull, hoe ziet de situatie in uw supply chain er op dit moment uit?

Birthe Mattschull: De situatie is zeker een uitdaging voor ons. We hebben zelf verliezen geleden door de lockdown en de sluiting van onze winkels, maar we proberen nog steeds onze leveranciers te helpen waar we kunnen. Dit zijn leveranciers waar we al 25 jaar mee samenwerken, wat aantoont hoe belangrijk deze samenwerkingsverbanden voor ons zijn.

Hoe heeft u uw leveranciers in de huidige situatie kunnen helpen?

Door de betalingstermijnen te verkorten in plaats van te verlengen, bijvoorbeeld door eerder kredietbrieven te openen zodat leveranciers en fabrikanten eerder leningen kunnen afsluiten bij hun bank. We hebben ook grotere volumes besteld bij leveranciers waarvan we weten dat andere klanten mogelijk veel hebben opgezegd. We hebben geprobeerd om veel creatieve oplossingen te vinden. Gelukkig zijn er tot nu toe geen faillissementen geweest in ons leveranciersbestand. De toeleveringsketen is stabiel.

Een van uw leveranciers heeft de aandacht gevestigd op uw voorbeeldige samenwerking: Denim Expert uit Bangladesh, die een zeer goed netwerk heeft in de mode-industrie. Zijn lof was uiteindelijk de aanleiding voor dit interview. Was zijn gebaar een verrassing voor u?

Ja, dat was een positieve verrassing! Takko zou dat zelf niet zo snel doen. We krijgen op dit moment veel positieve feedback van onze leveranciers, omdat we altijd op een eerlijke manier proberen te handelen. Tachtig procent van onze leveranciers werkt al meer dan elf jaar met ons samen en wij werken al zeven jaar samen met Denim Expert.

Hoewel de omvang van de pandemie natuurlijk niet te vergelijken is met andere gebeurtenissen, is het niet de eerste tegenslag die de modebranche treft. Van extreem hoge katoenprijzen, overstromingen in Bangladesh of hete zomers in Duitsland met een slechte verkoop etc. Veel retailers hebben toen ook bestellingen geannuleerd. Wij doen dat niet, we proberen creatieve oplossingen te vinden. Het is meer werk, elke keer weer, maar voor mij is het altijd de moeite waard.

Wat zijn dat voor creatieve oplossingen? Welke maatregelen heeft u in de toeleveringsketen genomen?

Het was noodzakelijk om de zomercollectie op te schuiven. We hebben alle stadia van de productie bekeken en vervolgens besloten welke goederen konden worden uitgesteld tot het najaar of zelfs de winter. In sommige gevallen konden we goederen in Duitsland opslaan, in andere bij de leveranciers. We hebben ook de orders voor het voorjaar/zomer 2021 seizoen zeer vroeg geplaatst om te laten zien dat we ondanks de crisis doorgaan. Dit betekent dat we samen met de leveranciers individuele oplossingen hebben gevonden. Op dit moment werken we met 178 leveranciers en 300 fabrieken. Ik ken veel van hen persoonlijk en kan de mogelijkheden daar grofweg inschatten. Alleen de nieuwe leveranciers ken ik niet allemaal persoonlijk, maar we bestellen slechts kleine hoeveelheden bij hen, anders zou het risico voor beide partijen te groot zijn. Ik zou nooit grote hoeveelheden bestellen bij leveranciers die ik niet goed ken. We groeien samen met onze leveranciers op een gezonde manier en overweldigen ze niet meteen met een miljoen stuks.

Zal de coronapandemie volgens u gevolgen hebben voor de bevoorrading?

Ik hoop dat het het gedrag aan beide zijden zal beïnvloeden. We zien ook vaak grillig gedrag aan de leverancierskant. Als iemand iets hogere prijzen aanbiedt, veranderen leveranciers snel van partner. Niet iedereen ziet een voordeel in langdurige samenwerkingsverbanden. De pandemie heeft nu aangetoond dat dit een manier is om de crisis te boven te komen.

De consensus bij de beoordeling van MVO in de modebranche is tot nu toe geweest dat discounters en fast fashion bedrijven de slechteriken zijn. Vindt u dat vervelend?

Ja, want dat is geen eerlijke beoordeling van de situatie. Vooral omdat we veel hebben gedaan om het beeld te veranderen zoals het lidmaatschap van de Fair Wear Foundation (FWF) sinds 2011 bijvoorbeeld. Daardoor is het in een stroomversnelling gekomen, maar al eerder stond maatschappelijke verantwoordelijkheid op onze agenda. Het doel is altijd geweest om relaties met leveranciers te ontwikkelen, ook op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo gaat de FWF ook te werk: Het gaat niet om het wegwerken van leveranciers die nog tekorten hebben op het gebied van sociale normen, maar om hen te helpen verbeteren. Dat geldt ook voor de medewerkers - we zeggen niet meteen ‘we gaan deze persoon vervangen’, maar we zien potentieel en ontwikkelen het. De aanpak is hetzelfde.

Hoe heeft de inmenging van FWF uw bedrijfsvoering veranderd? De FWF vereist bijvoorbeeld de betaling van leefbare lonen in de toeleveringsketen.

Het onderwerp leefbare lonen klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet. Het is zeer complex. We werken daarom vooral aan de productiviteit en dus aan het verhogen van de winst van de leveranciers, zodat ze hogere lonen kunnen betalen. We leggen veel nadruk op product engineering, d.w.z. we proberen producten zo te ontwikkelen dat ze verschillend en aantrekkelijk zijn voor klanten - bijvoorbeeld door middel van kleuren of afdrukken - maar dat ze qua maakproces hetzelfde zijn. Dit maakt de productie veel efficiënter. We optimaliseren alle processen, zodat de output wordt verhoogd en verspilling, bijvoorbeeld bij het snijden, wordt geminimaliseerd. Dit is een zeer grote kans voor het bedrijf. Daarin ligt voor mij de toekomst.

Denim Expert is een leverancier die al jaren investeert in duurzaamheid. Toch moeten redelijk geprijsde Takko-producten ook goedkoop zijn om te produceren. Waar kun je in vergelijking met andere merken kosten besparen?

Verschillende maatregelen komen hier samen. Zoals eerder vermeld, creëren we enerzijds optimale producten voor de productiviteit van een leverancier op het gebied van snijden, knippen, afwerken etc. De inspanning moet altijd zo laag mogelijk zijn, zonder dat het product uiteindelijk saai wordt, want dan koopt de klant het niet. Zonder klant geen omzet, en zonder omzet geen Takko. We houden ook de hele supply chain in eigen hand; we hebben een zeer effectief PLM-systeem, waardoor we de hele supply chain digitaal in kaart kunnen brengen. Dit bespaart ons veel tijd en middelen.

Bovendien bevindt onze kwaliteitscontrole zich in Azië, wat veel efficiënter is dan in Duitsland. We streven naar zo groot mogelijke eenheden en hebben daardoor minder verpakkingsmateriaal nodig, weinig afval en lagere kosten. Wat het vermijden van afval betreft, werken we voortdurend aan het verbeteren van onszelf. Natuurlijk besparen we ook op materialen, maar we zien dat onze jeans worden geproduceerd naast jeans van 200 euro; onze t-shirts naast shirts van 70 euro. Het verschil zit hopelijk in het materiaal! En natuurlijk zijn onze marketingkosten niet zo hoog als die van andere modemerken. Dit alles verlaagt de totale kosten.

Als gevolg van de crisis eisen veel fabrikanten nu meer zekerheden of de oprichting van hulpfondsen om het verlies aan inkomsten in tijden van crisis te dekken. Denkt u dat dit zinvol is?

We hebben slechts een beperkt vertrouwen in steunfondsen. De vraag is wie deze fondsen moet vullen. Ons credo is om te leven en te laten leven. Uiteindelijk is het een eeuwig geven en nemen. Naar mijn mening is een dergelijke maatregel niet bevorderlijk voor het verantwoordelijkheidsgevoel. Degenen die zich op een oneerlijke manier gedragen, kunnen rekenen op hulpfondsen. Dat vind ik allesbehalve rechtvaardig.

De Duitse regering wil met de Supply Chain Act ook meer eerlijkheid, veiligheid en transparantie in de supply chain bereiken. Is dat de juiste manier?

Ik zou hier verschillende dingen willen onderscheiden. Ik ben ervan overtuigd dat we op de lange termijn alleen kunnen blijven groeien als het partnerschap met onze leveranciers werkt - van beide kanten. Meer transparantie en eerlijkheid is zeker goed. Maar ik geloof dat bedrijven dit zelf kunnen realiseren, ook zonder wettelijke voorschriften. Sinds Rana Plaza hebben we een lange weg afgelegd. Negentig procent van de bedrijven die ik ontmoet, besteden al veel meer aandacht aan de naleving van de regels. Zelfs als het gaat om regels, die buiten onze invloedsfeer vallen. Velen doen dat wel en geven er weinig ruchtbaarheid aan. Met alle afzonderlijke regelingen is de textielproductie de afgelopen jaren ongelooflijk complex geworden. Als de regels steeds strenger worden, zie ik het risico dat leveranciers naar klanten gaan die minder hoge eisen stellen dan bedrijven uit Duitsland. Vanuit mijn oogpunt is het beter om het zelf op te lossen, daar hebben we geen nieuwe wet voor nodig. We zijn immers ook afhankelijk van de leveranciers, we kunnen ons niet als bruten gedragen.

Takko Fashion in het kort

Takko Fashion is in 1982 opgericht als Modea door de Hettlage Group. In 2019 nam de zoon van de oprichter, Alexander Mattschull, de leiding van het bedrijf over, dat nu ook tal van buitenlandse dochterondernemingen omvat. Birthe Mattschull kwam als modeontwerper naar Takko en heeft sinds 2005 bijgedragen aan de introductie van eigen collecties. Voorheen kocht Takko zijn goederen uitsluitend via private label leveranciers. Tegenwoordig heeft Takko meer dan 1.900 winkels in 17 landen en bijna 18.000 medewerkers. De omzet in 2019 bedroeg ongeveer 1,1 miljard euro.

Photos: Takko