Duitse Peter Hahn schrapt bij reorganisatie 400 banen

Duits bedrijf Peter Hahn GmbH heeft een reorganisatieconcept gepresenteerd aan het einde van 2023. Het concept moet de voortzetting en herstructurering van het bedrijf stimuleren. Onderdeel van het plan is het schrappen van zo’n 400 banen, zo blijkt uit een statement.

Peter Hahn GmbH vroeg in oktober een beschermingsprocedure aan. Als onderdeel van deze procedure moeten bedrijven een concept voor de voortgang van het bedrijf presenteren. Naast het eerdere genoemde baanverlies, meldt het concept ook dat men wenst Peter Hahn los te koppelen van moederbedrijf TriStyle Group.

"De beslissing om in het kader van deze reorganisatie afscheid te nemen van een aantal van onze verdienstelijke medewerkers was niet gemakkelijk," zegt Managing Director Alexandra Kohnke, in een statement in handen van FashionUnited. "We hebben er alles aan gedaan om zoveel mogelijk medewerkers aan boord te houden. Zelfs als we nu moeten snijden: Ik heb er alle vertrouwen in dat we de overgebleven werknemers langetermijnperspectieven kunnen bieden en met het bedrijf terug kunnen keren naar duurzame groei."

Het bericht benadrukt dat Peter Hahn via de bekende verkoopkanalen zal blijven verkopen, maar wel nog sterker richt op digitalisering.