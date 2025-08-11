Duitse retailer Emerson Renaldi: Merken winnen het vertrouwen van klanten met ‘geen sale’

Bij Duitse retailer Emerson Renaldi slaat de klok uitbreiding. Met de opening van een nieuwe vestiging in het Oostenrijkse Telfs betreedt de luxe modehandelaar uit Nürnberg nieuwe wegen – geografisch en strategisch.

In een interview geeft Olivia Pfeiff, directeur van het familiebedrijf, inzicht in de beweegredenen achter de locatiekeuze. Daarnaast spreekt ze over actuele trends en hoe merken tijdens het veranderende consumentengedrag het vertrouwen van hun klanten kunnen winnen.

Over Emerson Renaldi: Emerson Renaldi werd in 1979 opgericht door Birgit Pfeiff als een boetiek voor Italiaanse damesschoenen. Inmiddels leidt ze het familiebedrijf samen met haar dochter Olivia Pfeiff. Sinds eind 2024 heeft Emerson Renaldi een tweede vestiging in Augsburg, gevolgd door de eerste internationale winkel in Oostenrijk in het najaar van 2025. Door de jaren heen is het assortiment uitgebreid met luxe mode voor dames en heren. Hiertoe behoren gevestigde modehuizen zoals Burberry, Prada en Gucci, maar ook streetwear-georiënteerde merken zoals Off-White en Diesel, evenals designermerken zoals Nanushka, Dorothee Schumacher en Christopher Esber.

Mevrouw Pfeiff, Emerson Renaldi is aan het uitbreiden. Waarom heeft u juist voor deze Oostenrijkse locatie gekozen?

Ik vond het idee ongelooflijk spannend om moderne luxe mode te presenteren in een volledig nieuwe context, buiten de klassieke stedelijke omgeving zoals men van ons gewend is. Telfs ligt midden in het hart van de Alpen en biedt met zijn buitengewone omgeving een perfect podium voor ons Emerson Renaldi DNA: modern, hoogwaardig en bewust anders bedacht.

De strategische ligging op de as tussen Nürnberg, Augsburg en Innsbruck maakt de plaats bovendien tot een belangrijk verkeersknooppunt, met name voor vakantiegangers en internationale gasten. Voor ons was Telfs daarom een heel logische ontwikkeling als het gaat om resort- en vrijetijdscultuur. En niet in de laatste plaats heeft de locatie zelf een lange traditie, ook op het gebied van hoogwaardige mode. High fashion is hier geen onbekend begrip, integendeel, het heeft hier allang een plaats gevonden.

Emerson Renaldi breidt uit naar Oostenrijk Credits: Ruedi Walti / Emerson Renaldi

Zijn er meer nieuwe openingen gepland?

Voorlopig zijn er geen verdere openingen gepland. Maar dat hangt natuurlijk altijd af van de situatie. Ook de vestiging in Telfs was oorspronkelijk niet gepland. Die is gewoon ontstaan uit een bijzondere gelegenheid. Dus: je moet in het leven nooit ‘nooit’ zeggen. Als er zich iets spannends voordoet en het past bij ons, sluiten we niets uit.

Met de locatie in Tirol breidt u ook het resort-segment uit. Welke trends bepalen het vakantieseizoen volgend jaar?

Tijdens de wintervakantie, met name in het skiseizoen, staan hoogwaardige materialen centraal. Bont in alle variaties en lamsvel, lang of kort, zijn absolute must-haves. Deze items zijn niet alleen perfect te stylen in alpine resorts, maar ook in een stedelijke omgeving. Daarnaast zijn klassieke Noorse breipatronen en luxe kasjmier populair. Tijdens de feestdagen mag het best wat ‘gewaagder’ en glamoureuzer. Opvallende looks met een statement-karakter liggen duidelijk in de trend.

De nieuwe winkel van Emerson Renaldi in Oostenrijk Credits: Ruedi Walti / Emerson Renaldi

En in de zomer?

Voor de zomervakantie zien we veel vrouwelijkheid en lichtheid: haakdetails à la Miu Miu, accessoires van raffia en de lingerielook maken een sterke comeback.

Wat zal de lente/zomer 2026 bepalen?

De boho-stijl, zoals Chloé die interpreteert, blijft een belangrijk thema. Qua kleur domineren sorbet tinten, zacht lichtblauw, zacht roze, en botergeel blijft zeker behouden.

De menswear-shows liggen alweer achter ons. Wat neemt u eruit mee?

Wat heel duidelijk merkbaar was: de man wordt rustiger in zijn stijl. Minder ‘fancy’, minder opvallende logo's, maar met een duidelijke focus op kwaliteit en hoogwaardigheid. Klassieke snitten en materialen spelen een grote rol, maar dan modern geïnterpreteerd, zonder ouderwets over te komen. Over het algemeen oogt de mannenmode eleganter, tijdlozer en bewuster. Een trend die heel goed past bij de huidige mentaliteit.

Welke producten en stijlen lopen momenteel goed bij u?

Onze klanten kiezen momenteel sterk voor cleane, minimalistische looks: tijdloze items die niet aan een bepaald seizoen gebonden zijn en jarenlang gedragen kunnen worden. Hoogwaardige investeringsitems, bijvoorbeeld van The Row of Bottega Veneta, zijn bijzonder gewild. Wie het wat vrouwelijker wil, kiest graag voor geselecteerde looks van Prada of Miu Miu.

Credits: Emerson Renaldi

Wat is uw persoonlijke ‘zomer essential’?

Op dit moment draag ik het liefst een kaftan van Saint Laurent. Die is nonchalant en ontzettend veelzijdig te stylen. Een van mijn andere favorieten is een haakjurk, ook van Saint Laurent. Verder ben ik momenteel dol op de kleurrijke zijden sets van Alemais.

Zijn er bepaalde merken die bijzonder populair zijn bij uw klanten?

Miu Miu, Prada en Bottega Veneta behoren zeker tot de top drie. Daarnaast zijn onze klanten dol op Celine, Alaïa en The Row.

Hoe is de stemming bij uw klanten? Is de aanhoudende terughoudendheid bij de consumptie nog steeds merkbaar?

Ja, de terughoudendheid is nog steeds merkbaar, vooral in vergelijking met voorgaande jaren. Des te belangrijker is het om actief te worden en de klanten weer enthousiast te maken voor mode. Dat lukt alleen met veel inzet: door persoonlijke, intensieve begeleiding en bijzondere ervaringen, zoals exclusieve evenementen, die winkelen weer tot iets emotioneels en inspirerends maken. Het gaat erom de vreugde van het ontdekken en uitproberen levend te houden.

Welke andere thema's houden de luxe modehandel momenteel bezig?

Een centraal thema is absoluut het veranderde consumentengedrag. Klanten willen tegenwoordig bewuster en geïnformeerder winkelen. Ze stellen meer vragen, vergelijken intensiever en hechten veel waarde aan transparantie.

De sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren hebben er bovendien toe geleid dat tijdloze, duurzame items meer gevraagd zijn dan kortstondige trends. Het gaat steeds meer om kwaliteit in plaats van kwantiteit, dus om te investeren in items die je jarenlang kunt dragen.

Ook de houding van de merken ten opzichte van sale speelt een belangrijke rol: labels die consequent kiezen voor 'geen sale' winnen steeds meer vertrouwen en worden door onze klanten bijzonder positief ervaren. Tegelijkertijd wordt verwacht dat kortingsacties beter worden gereguleerd en duidelijk worden gecommuniceerd, zonder permanente prijsverlagingen die het product devalueren.

Credits: Emerson Renaldi

Welke verwachtingen heeft u voor de tweede helft van het jaar?

We kijken positief naar de tweede helft van het jaar en hopen dat onze klanten het aanbod goed zullen ontvangen. De nieuwe herfst/wintertrends, met name luxe materialen zoals leer, bont en hoogwaardige laarzen, hebben veel potentie.

Tegelijkertijd voelen we dat de bereidheid toeneemt om weer te investeren in bijzondere items, in kwaliteit die blijft. Als we erin slagen de juiste impulsen te geven en onze klanten te inspireren, zien we de komende seizoen met vertrouwen tegemoet.

Tot slot: hoe verwacht u dat 2025 zal aflopen?

We gaan voorzichtig optimistisch de tweede helft van het jaar in en hopen de resultaten van vorig jaar te kunnen evenaren. Uiteraard blijft de economische omgeving uitdagend, maar met een duidelijke focus en sterke collecties zijn we ervan overtuigd dat we ook 2025 succesvol zullen afsluiten.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.