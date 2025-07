Duitse start-up Talon.One ontvangt financiering van 115 miljoen euro

De Duitse softwareaanbieder Talon.One, gespecialiseerd in loyaliteitsprogramma's en promoties voor bedrijven, heeft 135 miljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 115 miljoen euro) aan groeifinanciering opgehaald. Het bedrijf is opgericht in 2015 en heeft een wereldwijd bereik met teams in Berlijn, Londen, Boston en Singapore, en meer dan 270 klanten in Noord-Amerika, Europa en APAC. De financiering is afkomstig van nieuwe investeerders Silversmith Capital Partners en Meritech Capital, met deelname van bestaande investeerder CRV.

Talon.One biedt retailers en merken een platform om gepersonaliseerde, schaalbare promoties en loyaliteitsprogramma's te ontwikkelen door slim gebruik van data. Merken kunnen hiermee allerlei soorten incentives lanceren en beheren, van kortingen tot meerlaagse loyaliteitsprogramma's, cashback-campagnes en gamified experiences. Alles via één systeem.

Het nieuwe kapitaal zal worden gebruikt om de groei van het Talon.One-platform te versnellen en de leidende marktpositie van het bedrijf in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Europa en de regio Azië-Pacific te versterken. De investering zal zich ook richten op het leveren van AI-voorspellende inzichten, evenals het verdiepen van bedrijfsmogelijkheden in verschillende sectoren.

Christoph Gerber, medeoprichter en directeur van Talon.One, zegt in een verklaring: “Deze investering is een krachtig bewijs van vertrouwen in het platform dat we hebben gebouwd en de waarde die we leveren aan 's werelds meest vertrouwde merken (...) We zijn verheugd om samen te werken met Silversmith en Meritech om de meest complexe uitdagingen van onze klanten te blijven oplossen.”