Duitse tak Esprit vraagt uitstel van betaling aan door impact coronacrisis en herstructureert

De Duitse dochterondernemingen van Esprit hebben uitstel van betaling aangevraagd. Dit meldt het bedrijf op vrijdagavond in een persbericht. “De procedure beschermt de bedrijven van de liquiditeits uitdagingen waar de industrie nu mee te maken heeft door de coronavirus pandemie,” aldus het bericht.

De Duitse tak van Esprit gaat aan de slag met een herstructureringsplan dat ook door de crediteuren goedgekeurd moet worden. Esprit trekt hier de komende maanden voor uit.

“Dit is de juiste stap voor Esprit omdat de coronavirus pandemie een dramatische impact heeft gehad op ons bedrijf,” aldus Anders Kristiansen, CEO van de Esprit Group, in het persbericht. “Tijdens deze procedure is het mogelijk om liquiditeit te behouden en te focussen op herstructurering. We willen de toekomst van dit merk veiligstellen en klaar zijn voor de kansen die zullen komen wanneer dit allemaal over is.”