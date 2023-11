Duitse vakbond roept Amazon-werknemers op tot staking op 'Black Friday' Door AFP bezig met laden... Business Amazon hoofdkantoor in Tallahassee, Florida. Credits: Amazon.

Vakbond Verdi heeft werknemers van online retailgigant Amazon in Duitsland opgeroepen om te staken tijdens het jaarlijkse "Black Friday" winkelfestijn, in hun strijd voor betere arbeidsomstandigheden. De staking begon vrijdagnacht en treft vijf van de 20 logistieke vestigingen van Amazon in Duitsland, waaronder Leipzig, Rheinberg en Dortmund. Amazon haalde in een verklaring zijn schouders op over de impact van de staking tijdens het drukke winkelseizoen. "Klanten kunnen rekenen op betrouwbare en punctuele leveringen zoals gewoonlijk," zei het bedrijf, eraan toevoegend dat werknemers al profiteren van "eerlijke lonen en goede aanvullende voordelen". De startlonen liggen op 14 euro of hoger per uur, zei het bedrijf, en ligt dus boven het Duitse minimumloon van 12 euro. Het bedrijf voegde eraan toe dat meer dan de helft van de werknemers al meer dan vijf jaar voor de groep werkt. Maar Verdi wil dat het bedrijf de regionale cao's van de detailhandel en postorderbedrijven erkent. "Alleen cao's bieden werknemers bindende bescherming tegen willekeurig bedrijfsbeleid," zei Silke Zimmer, die aan het hoofd staat van de detailhandelsector van de vakbond. "De werknemers bij Amazon hebben Black Friday omgedoopt tot Make Amazon Pay Day", voegde ze eraan toe. Black Friday wordt de dag na Thanksgiving gehouden en krijgt steeds meer navolging in Europa en daarbuiten, waarbij winkels fikse kortingen geven om de feestdagen met cadeaus in te luiden. Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Sylvana Lijbaart.