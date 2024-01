Duitse warenhuisgroep Galeria Karstadt Kaufhof opnieuw insolvent, op zoek naar nieuwe eigenaar

Galeria Karstadt Kaufhof heeft opnieuw een insolventieprocedure aangevraagd. Galeria is op zoek naar een nieuwe eigenaar in het kader van de procedure. Gesprekken met potentiële investeerders zijn al begonnen met het doel de activiteiten van Galeria voort te zetten.

Olivier van den Bossche, CEO van Galeria, zegt in een statement: "Het operationele succes van Galeria gaat gebukt onder de algemene voorwaarden van de oude eigendomsstructuur. We zien vandaag nadrukkelijk als een een slag van bevrijding." Het persbericht gaat verder: "De faillissementen van de Signa Group (weer het moederbedrijf van Galeria Karstadt Kaufhof, red.) zijn enorm schadelijk voor Galeria en belemmeren het bedrijf en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden ernstig als gevolg van hoge huren en dure diensten."

Het is al de vierde keer in drie jaar tijd dat Galeria een insolventieprocedure aanvraagt. De problemen bij moederbedrijf Signa in Oostenrijk zijn de directe aanleiding voor deze keer. In de afgelopen weken hebben verschillende bedrijven van de detailhandel- en vastgoedgroep van de Oostenrijkse ondernemer René Benko faillissement aangevraagd - waaronder Signa Retail Selection AG, waartoe Galeria Karstadt Kaufhof behoort. Het bedrijf had eind november aangekondigd dat het haar activiteiten op een ordelijke manier te liquideren, wat de verkoop van Galeria Karstadt Kaufhof inhoudt.

Galeria Karstadt Kaufhof moest pas eind 2022 redding zoeken in een beschermingsprocedure. In maart 2023 keurde de vergadering van schuldeisers het insolventieplan goed. Signa had Signa had 200 miljoen euro toegezegd voor de reorganisatie, die in tranches tot 2025, waarvan de eerste 50 miljoen naar verluidt in februari. Het is nog onduidelijk of het Duitse warenhuisconcern de betaling kan verwachten. De Oostenrijkse insolventiedeskundige Karl-Heinz Götze van de crediteurenbeschermingsorganisatie KSV1870 denkt van niet. Hij is echter niet bekend met de bijbehorende betalingsovereenkomsten, benadrukte Götze, wiens organisatie is vertegenwoordigd in de crediteurencommissie van de holding insolventie. De curator van Signa Holding wilde desgevraagd geen commentaar geven.

Na het laatste faillissement moest de warenhuisgroep ongeveer 40 winkels sluiten. De laatste 18 daarvan zullen in de loop van deze maand sluiten. Galeria heeft momenteel 92 warenhuizen en heeft volgens eigen zeggen meer dan 15.000 mensen in dienst.Het is nog niet mogelijk om te zeggen wat de nieuwe faillissementsaanvraag betekent voor de werknemers. De algemene ondernemingsraad was aanvankelijk niet bereikbaar voor een verklaring. Tijdens de laatste insolventieprocedure had het federale arbeidsbureau de werknemers van Galeria gedurende drie maanden een insolventie-uitkering betaald.

In de twee vorige insolventieprocedures hadden de schuldeisers van Galeria afstand gedaan van vorderingen voor in totaal miljarden om de warenhuisketen te helpen een uitweg uit de crisis te vinden. De Duitse staat hielp ook met veel geld: in 2021 en 2022 verstrekte het Economisch Stabilisatiefonds (WSF) het bedrijf in totaal 680 miljoen euro. Volgens het insolventieplan uit het voorjaar van 2023 zou het WSF slechts een klein bedrag terugkrijgen uit de realisatie van de inventaris.

Galeria Karstadt Kaufhof is onder andere de eigenaar van het Belgische Inno. Eind 2023 werd al bevestigd dat het bedrijf de Belgische dochter wil verkopen. Toen werd aangegeven dat de verkoopprocedure is gestart, maar nog geen concrete onderhandlingen liepen. Dit was in oktober 2023. Toen het bij Signa Holding, weer het moederbedrijf van Galeria Karstadt Kaufhof, ging rommelen eind vorig jaar, benadrukte Inno dat het niet werd beïnvloed door de gebeurtenissen in Oostenrijk. Inno heeft geruime tijd benadrukt dat het volledig onafhankelijk is én gezond, maar nu het directe moederbedrijf insolvent is, is het nog even afwachten welk effect dit heeft.

Dit artikel is tot stand gekomen door middel van een bijdrage van Duits nieuwsbureau DPA en het FashionUnited-archief.