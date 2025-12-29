Duitsland: Lichte verbetering producentenvertrouwen, maar een opleving blijft uit

In de Duitse economie is er rond de jaarwisseling voor het eerst in jaren weer enig optimisme. Van de in totaal 46 brancheorganisaties, ondervraagd door het aan werkgevers gelieerde Institut der deutschen Wirtschaft (IW), verwachten 19 organisaties in het nieuwe jaar een hogere productie dan in 2025. Slechts 9 organisaties rekenen op een krimp.

Volgens het IW is dit licht positieve saldo echter geen indicatie voor een sterke economische dynamiek. Dit blijkt ook uit de investeringsverwachtingen van de brancheorganisaties: elf organisaties verwachten meer investeringen dan in 2025, tegenover veertien die een daling voorzien.

Veel problemen blijven bestaan

“Wie hoopte op een snel en volledig einde van de economische crisis, komt ook in 2026 bedrogen uit”, zo vat IW-directeur Michael Hüther de resultaten van de jaarlijkse enquête onder grote brancheorganisaties samen. “Dat is geen verrassing, want de randvoorwaarden – onzekerheid, zwakke handel en hoge vestigingskosten – zijn nauwelijks veranderd.”

Rond de jaarwisseling van 2025/2026 geven 18 van de 46 deelnemende brancheorganisaties aan dat de huidige situatie in hun sector slechter is dan een jaar geleden. Het pessimisme is wel afgenomen in vergelijking met de enquête van vorig jaar: toen beoordeelden 31 van de 49 ondervraagde organisaties de situatie als slechter dan het voorgaande jaar.

Optimisme in de dienstensector – veel scepsis in de industrie

De optimisten zijn in de huidige enquête vooral te vinden in de dienstensector, zoals banken en verzekeraars. Ook de Duitse bouw- en vastgoedsector zien een positieve ontwikkeling ten opzichte van eind 2024.

Binnen de industrie verwacht in 2026 alleen de lucht- en ruimtevaartsector een aanzienlijk beter bedrijfsjaar, een branche die profiteert van stijgende defensie-uitgaven. Onder meer de scheepsbouw, machinebouw en de elektrotechnische industrie rekenen op een iets hogere productie. De auto-, papier- en textielindustrie bereiden zich daarentegen voor op slechtere resultaten.

Vooral de industrie heeft in de internationale concurrentie last van de hoge kosten van Duitsland als vestigingslocatie, aldus het instituut uit Keulen. Daarbij komen nog handelsbarrières en douanetarieven in de wereldwijde handel.

Per saldo slechte vooruitzichten voor werkgelegenheid

Volgens de IW-enquête zet het banenverlies in veel sectoren door in het nieuwe jaar. 22 van de 46 brancheorganisaties verwachten in 2026 een krimp van het personeelsbestand. Slechts 9 organisaties gaan uit van een toename van het aantal medewerkers, terwijl 15 een stabiele werkgelegenheid verwachten.

Vooral de industriële brancheorganisaties verwachten dat er in het nieuwe jaar banen verdwijnen. Alleen de farmaceutische industrie, de lucht- en ruimtevaartsector en de scheepsbouw en maritieme techniek zijn van plan nieuwe arbeidsplaatsen te creëren.

Speciale effecten stuwen de groei in 2026

Economische prognoses voor 2026 gaan uit van een lichte verbetering voor de Duitse economie na drie magere jaren. Er wordt een groei van het bruto binnenlands product (bbp) verwacht van 0,8 tot 1,3 procent. Deze groei wordt voornamelijk gedreven door speciale effecten: miljardenuitgaven van de overheid voor infrastructuur, zoals wegen en spoorwegen, en voor defensie. Bovendien vallen er in het nieuwe jaar meer feestdagen in het weekend, wat resulteert in meer werkdagen dan in 2025.

“De Duitse economie stabiliseert momenteel op een lager niveau”, zegt IW-directeur Hüther. “Als we willen terugkeren naar een groeipad, heeft de politiek nog veel werk te doen.”