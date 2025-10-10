Duitsland: Online streetwear-retailer Defshop vraagt faillissement aan

De Berlijnse kledingretailer Defshop GmbH is failliet. Dit blijkt uit een mededeling die donderdag is gepubliceerd door het in herstructureringsoplossingen gespecialiseerde advocatenkantoor Brinkmann & Partner (B&P).

Advocaat Jan Markus Plathner van B&P is op zeven oktober door de rechtbank van Darmstadt aangesteld als voorlopige curator van Defshop. Hij wordt in het lopende proces ondersteund door ‘zijn collega advocaat Sebastian Netzel en de Digital CFO AG van Nikolaus Rupp en Stephan Beier’, aldus de melding.

De bedrijfsactiviteiten van Defshop worden voorlopig voortgezet

De bedrijfsactiviteiten van Defshop worden volgens B&P in de voorlopige procedure voortgezet. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een ‘sanerings- en investeerdersoplossing’. De onlineretailer is gespecialiseerd in streetwear en behaalde volgens de mededeling recentelijk een jaaromzet van ongeveer 40 miljoen euro.

De curator is al met zijn werkzaamheden begonnen. “Met mijn team heb ik de eerste maatregelen getroffen om de bedrijfsactiviteiten veilig te stellen,” verklaarde Plathner in een statement. “De levering van bestellingen vanaf de start van het voorlopige bewind is gegarandeerd. Voor klanten die goederen hebben geretourneerd voordat de maatregelen van kracht werden, publiceren we binnenkort informatie over het indienen van hun vorderingen bij de faillissementstabel.”