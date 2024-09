Dupe culture: De nieuwe bedreiging voor de luxesector in China

Luxemerken worden geconfronteerd met een nieuw landschap: de opkomst van 'dupes' en veranderende koopgedragingen van Chinese consumenten. Terwijl de Chinese economie transformaties ondergaat, ondergaat ook het consumentengedrag een significante verschuiving. De opkomst van namaakproducten en de dalende vraag naar luxeproducten illustreren een bredere paradigmaverschuiving.

De opkomst van namaakproducten

De populariteit van 'dupes', betaalbare alternatieven die vaak niet te onderscheiden zijn van de originelen, is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Deze trend, die vooral zichtbaar is bij consumenten van Generatie Z die steeds prijsbewuster zijn en minder geneigd zijn om geld uit te geven aan luxeartikelen, vormt een groeiende bedreiging voor de luxemarkt in China. Een fenomeen dat grotendeels wordt versterkt door sociale media, waarbij influencers 'perfecte dupes' promoten om tegemoet te komen aan een publiek dat steeds meer op zoek is naar betaalbare producten.

Veranderend consumentengedrag in China en uitdagingen voor luxemerken

China vertegenwoordigt ongeveer 35 procent van de wereldwijde verkoop van luxeproducten, een cruciale markt voor groepen als LVMH. In 2023 registreerde het conglomeraat echter een vertraging in de verkoop in dit land, voornamelijk als gevolg van een moeilijke economische situatie na de pandemie en schommelingen in de binnenlandse consumptie. De vertraging van de Chinese economie heeft geleid tot een daling van het consumentenvertrouwen en een krimp van de uitgaven, met name als gevolg van de afname van het beschikbare inkomen. Het werkloosheidspercentage, dat vooral hoog is onder jongeren, legt ook druk op de gezinsbudgetten, waardoor hun vermogen om luxeproducten te kopen wordt beperkt.

Bovendien zou een andere belangrijke factor die de dalende verkoop van luxemerken in China verklaart, de opkomst van nationale merken kunnen zijn. Nationale merken zoals Shanghai Tang zijn erin geslaagd om een prominente plaats te verwerven op het internationale luxeschaakbord. Andere, zoals Saint Joy, een Chinees high-end merk, zijn zeer succesvol door de 'New Chinese Style' over te nemen, een stijl die traditionele Chinese modellen combineert met eigentijdse snitten en die steeds populairder wordt.

Chinese consumenten wenden zich ook steeds meer tot lokale merken die kwalitatief hoogwaardige producten aanbieden tegen concurrerende prijzen. Merken zoals Urban Revivo, inmiddels een multinationaal merk, belichamen deze trend en bieden collecties over de hele wereld aan tegen toegankelijkere prijzen. Bovendien investeert China fors in de ontwikkeling van lokaal talent en stimuleert het de opleiding van nationale ontwerpers, zoals blijkt uit de sterke aanwezigheid van Chinese ontwerpers op de laatste editie van de CHIC Shanghai-beurs, een belangrijk platform voor de promotie van de Chinese textielindustrie.

Impact op luxemerken

De trend naar namaakproducten heeft een aanzienlijke impact op luxemerken. Namaakproducten in de luxe-industrie zouden wereldwijd ongeveer 50 tot 60 miljard euro per jaar kosten, volgens studies van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit treft met name luxemerken in mode, accessoires en parfums.

De luxesector vertegenwoordigt op zijn beurt ongeveer 60 procent van de markt voor namaakproducten wereldwijd, met producten die merken als Louis Vuitton, Gucci en Chanel imiteren.

Overheidsmaatregelen

In reactie op de economische vertraging heeft de Chinese overheid een reeks maatregelen genomen om de groei te stimuleren, waaronder renteverlagingen en verlagingen van de verplichte reserves voor banken. Het zal echter enkele maanden duren om de werkelijke impact van deze maatregelen op het consumentenvertrouwen te beoordelen.