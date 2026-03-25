Durfkapitaal herclassificeert modebedrijven als technologie investeringen

Meer dan 620 miljoen dollar opgehaald in Q1 2026

Het eerste kwartaal van 2026 bevestigt een structurele verschuiving in de manier waarop durfkapitaal de modebranche beoordeelt. Investeerders richten zich steeds meer op platforms en infrastructuur in plaats van op merken, en de kapitaalstromen tonen dit aan.

In de eerste drie maanden van het jaar hebben startups in de modesector meer dan 620 miljoen dollar aan openbaar gemaakte financiering opgehaald, verdeeld over meer dan vijftien deals. De grootste financieringsronde was voor het direct-to-consumer platform Quince uit San Francisco. Het bedrijf sloot in maart een serie E-ronde van 500 miljoen dollar af, met een waardering van 10,1 miljard dollar. Het bedrijf, met een omzet van meer dan een miljard dollar vorig jaar, gebruikt AI-gestuurde optimalisatie van de toeleveringsketen. Hierdoor kan het producten aanbieden voor een fractie van de traditionele retailprijzen. Investeerders beoordeelden het als een technologische speler, niet als een moderetailer.

Dit patroon is geen uitzondering. De Amerikaanse AI-shopping-assistent Phia, mede-opgericht door Phoebe Gates en Sophia Kianni, haalde 35 miljoen dollar op in een serie A-ronde. Deze ronde werd geleid door Notable Capital, met deelname van Khosla Ventures en Kleiner Perkins, en resulteerde in een waardering van 185 miljoen dollar. Het platform rapporteert dertien procent hogere conversieratio's en 50 procent minder retourzendingen voor partnermerken. Het fintechbedrijf Croissant uit Nashville, dat een betalingsinfrastructuur voor de tweedehandsmode-economie ontwikkelt, heeft 28 miljoen dollar opgehaald. De financiering bestaat uit een combinatie van aandelen en schulden. Directeur John Howard van Croissant zei dat het platform merken vooraf zal betalen voor toekomstige doorverkooptransacties. Statusphere, een Amerikaans marketingplatform voor micro-influencers, werkt samen met merken als Parlux, Kendo Brands en Express. Het bedrijf sloot een serie A-ronde van 18 miljoen dollar af, geleid door Volition Capital.

Financiering voor duurzaamheid blijft stabiel

Op het gebied van materiaalinnovatie zijn de financieringsrondes kleiner, maar consistent. Het Britse biotechnologiebedrijf Epoch Biodesign sloot een strategische ronde van twaalf miljoen dollar. Investeerders waren onder meer het Canadese activewearmerk Lululemon, Kompas VC en Leitmotif, een durfkapitaalfonds gesteund door Volkswagen. Hiermee komt het totaal opgehaalde kapitaal op meer dan 50 miljoen dollar. De financiering ondersteunt de commercialisering van enzymatische recyclingtechnologie voor gerecycled nylon van nieuwe kwaliteit.

De klimaat-tech startup Rubi uit San Francisco haalde 7,5 miljoen dollar op. De ronde werd mede geleid door AP Ventures en FH One Investments, met deelname van H&M Group en Talis Capital, om zijn CO2-naar-textiel platform verder te ontwikkelen. Het biotechbedrijf Sparxell uit Cambridge haalde vijf miljoen dollar op in een pre-serie A-ronde. De ronde werd geleid door Swen Capital Partners en is bedoeld voor de opschaling van zijn plantaardige, biologisch afbreekbare kleurtechnologie. Het Zwitserse traceerbaarheidsbedrijf Haelixa haalde twee miljoen euro op in een pre-serie A-ronde om zijn op DNA gebaseerde productauthenticatietechnologie uit te breiden.

Topinvesteerders betreden de sector

Wat het huidige moment onderscheidt, is niet het aantal deals. Dat is sinds begin 2024 stabiel gebleven op ongeveer 20 tot 28 transacties per kwartaal. De verschuiving zit in het profiel en de schaal van de investeerders. Bedrijven als Andreessen Horowitz (a16z), Khosla Ventures, Kleiner Perkins, Index Ventures en Forerunner Ventures zijn de afgelopen achttien maanden in de modetechnologie gestapt. Naar verluidt bereidt BlackRock de overname voor van een belang in het Litouwse wederverkoopplatform Vinted, met een waardering van ongeveer acht miljard euro. De Qatar Investment Authority is in gesprek over een minderheidsbelang in het Italiaanse luxe sneakermerk Golden Goose. De investeringstakken van bedrijven, met name Unilever Ventures en het L'Oreal Bold-fonds, hebben dit kwartaal meerdere transacties afgerond.

Volgens gegevens van Crunchbase is de jaarlijkse financiering voor startups op het snijvlak van AI en mode sinds 2022 stabiel gebleven op ongeveer 100 miljoen dollar. Tegelijkertijd werd de bredere markt voor AI-gegenereerde mode in 2024 gewaardeerd op 2,14 miljard dollar. Volgens onderzoeksbureau Meticulous Research zal deze naar verwachting 75,9 miljard dollar bereiken in 2035. Startup-adviesbureau Waveup ontdekte dat bedrijven die AI gebruiken voor hun operationele activiteiten ongeveer drie keer meer ophalen dan traditionele modestartups.

Voor leidinggevenden in de sector is de implicatie duidelijk. Durfkapitaalfondsen evalueren modebedrijven met dezelfde bril als softwareplatforms. Ze kijken naar engagement-statistieken, unit economics en workflow-integratie in plaats van naar merkwaarde en groothandelsmarges. Hierdoor herwaarderen ze wat de industrie als waardevol beschouwt. De bedrijven die in 2026 kapitaal aantrekken, zijn degenen die de hardnekkige inefficiënties van de mode-industrie, van overproductie tot ondoorzichtige toeleveringsketens, omzetten in kwantificeerbare problemen met meetbare, technologisch gedreven oplossingen.