Dutch Dandies lanceert webshop

Het Nederlandse herenmodemerk Dutch Dandies maakt bekend dat het een webshop gaat lanceren. De website gaat begin 2022 live. Het label zegt 'een sterke stijging' in de verkoop van hun formal & smart casual collectie te zien. Dutch Dandies meldt weer op pre-corona nivea van 2019 te liggen.

Dutch Dandies biedt een complete herenmodecollectie aan, van pakken van Italiaanse stoffen, colberts tot chino’s, (col)truien en overhemden. Het herenmodemerk heeft ten minste 25 verkooppunten en wordt verkocht bij Only for Men, Lodewijk Mode, Van Westen Mannenmode, Bastiaansen Modestad, Steegenga Mode, De heeren van Rinsma, Fabert de Wit en Nederlof Mode.

Dutch Dandies komt uit de koker van Atrium House of Brands, het bedrijf dat is gevestigd in Geldermalsen. Andere herenmodemerken in het portfolio van Atrium zijn Donkervoort en Campbell. De collecties worden in huis ontwikkeld.

Dutch Dandies werkt regelmatig met andere merken samen. In november jl. bracht het in samenwerking met Denham the Jeanmaker een spijkerbroek met 'dandy twist'. Ook sloeg het eerder de handen ineen met Greve Schoenen voor de lancering van een klassieke Chelsea boot.

Dutch Dandies meldt in het persbericht tevens dat het aanwezig zal zijn op Modefabriek, die 23 en 24 januari zal plaatsvinden.