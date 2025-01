Duurzaam en hypermodern: Bestseller's nieuwe mega-distributiecentrum in Lelystad

Bestseller, het Deense modebedrijf achter merken als Jack & Jones en Vero Moda, is begonnen met de bouw van zijn grootste logistieke centrum in Europa. Het 155.000 vierkante meter grote Logistics Centre West (LCW) in Lelystad is de grootste investering in de geschiedenis van het bedrijf en speelt een cruciale rol in de toekomstige toeleveringsketen, zo meldt Bestseller in een persbericht.

"De eerste schop in de grond bij Logistics Centre West is een mijlpaal voor een van de grootste projecten die ons bedrijf heeft ondernomen. De bouw van LCW zal onze toekomstige ambities ondersteunen, doordat een belangrijk deel van onze toeleveringsketen dichter bij onze grootste partners en retailmarkten in Europa zal liggen," zegt Allan Kyhe Kjærgaard, Logistiek directeur bij Bestseller.

De symbolische eerste schop werd op 24 januari 2025 gevierd door medewerkers van Bestseller en de ontwikkelaar AAA United, samen met belangrijke partners en lokale vertegenwoordigers. Onder de aanwezigen waren onder andere Henning Larsen (architectuur), Ramboll (engineering en projectmanagement), KNAPP (logistieke automatisering) en Bouwbedrijf van de Ven, de hoofdaannemer. Ook Meike Baltus, burgemeester van Lelystad, en Dennis Grimbergen, wethouder Economische Zaken, waren aanwezig.

Bestseller zet in op duurzaam design

Dit ambitieuze project is een belangrijke stap in de verduurzaming en automatisering van Bestseller's logistieke processen. Zo wordt het nieuwe logistieke centrum volledig gebouwd van massief hout en voldoet daarmee aan de hoogste wereldwijde normen voor ontwerp en efficiëntie. Het groene dak zal helpen bij de koeling van de faciliteit, terwijl innovatieve wandsystemen van stro zorgen voor extra isolatie. Het terrein van LCW beslaat 300.000 vierkante meter, waarvan meer dan twee derde wordt gereserveerd voor natuurgebieden zoals wetlands, bossen en heidevelden, waarmee het bijdraagt aan de biodiversiteit in de regio. De eerste fase van de bouw omvat ook de installatie van minimaal 30.000 vierkante meter zonnepanelen, wat bijdraagt aan de verduurzaming van de operaties.

Bestseller streeft naar de BREEAM-certificering 'Outstanding' voor LCW, een van de toonaangevende internationale normen voor duurzame bouw. In samenwerking met KNAPP zal het centrum tevens worden uitgerust met de nieuwste automatiseringstechnologieën. LCW zal een opslagcapaciteit hebben van maximaal 1.400.000 dozen en 3.500.000 stuks per week, ondersteund door 1.400 robots die de orderverwerking optimaliseren.

Werkgelegenheid en regionale economische impuls

Wanneer het nieuwe centrum in 2026 operationeel is, zal het meer dan 600 mensen werk bieden. Bestseller verwacht dat het centrum niet alleen de logistieke efficiëntie van Bestseller zal verbeteren, maar ook een belangrijke economische impuls zal geven aan de regio Flevoland.

Bestseller benadrukt dat het LCW-gebouw een innovatieve werkplek wordt. Zo bestaat het uit kantoren, magazijnen en een dakterras met een restaurant en tuin. Het gebouw wordt voornamelijk opgebouwd uit massief hout van gecertificeerde leveranciers, en de gevel is gemaakt van biogeen materiaal. De stropanelen moeten bijdragen aan de isolatie en zorgen voor een gezonde werkomgeving.

