Duurzaam modeplatform Cosh! haalt 600.000 euro aan financiering op

Van oorsprong Belgisch duurzaam modeplatform Cosh! heeft vers kapitaal opgehaald. Het platform heeft namelijk 600.000 euro binnengehaald, zo blijkt uit een persbericht. Deze financiering wordt ingezet om zowel nationaal als internationaal verder te groeien.

Cosh! lanceerde in 2019 in België. Het doel van het platform is consumenten helpen duurzaam te winkelen. Om dit doel te bereiken zijn shoppingkaarten opgezet voor consumenten waarop ze diverse merken en winkels kunnen vinden die voldoen aan verschillende verduurzamingscriteria. Deze kaarten zijn online in te zien, maar soms ook fysiek te verkrijgen. Cosh! maakte eerder in 2022 de stap naar Nederland als onderdeel van de Europese expansie.

Cosh! haalt vers kapitaal van 600.000 euro op

Om deze expansie nu verder te financieren heeft Cosh! recent een eerste seed-ronde gehouden. Het verse kapitaal van 600.000 euro is hier het resultaat van. Het platform licht alvast een tipje van de sluier op van de dingen waarvoor het geld ingezet wordt. Zo geeft het platform aan dat het het Nederlandse platform Fairify overneemt. Fairify is een website en een browserextensie die de duurzaamheid van merken en alternatieven toont. Daarbij geeft Cosh! aan te investeren in een volledig gedigitaliseerde Cosh! merkenindex, een Cosh! Winkelindex, twee nieuwe shoppingkaarten gaat introduceren. Daarbij hint het op een ‘duurzame, mediterraanse fusie’ en een circulaire fashion week.

Cosh! wordt op dit moment financieel gesteund door Imec.istart, DigiCirc, Stad Antwerpen, Ballistix Digital, Kenny Willems en Hefboom. Daarnaast heeft een banklening en wordt het gesteund door een particulier impactfonds, aldus het persbericht.

“Cosh! is een van de innovatieve modeprojecten die we ondersteund hebben vanuit onze call,” aldus Erica Caluwaerts, schepen voor economie, innovatie en digitalisering bij Stad Antwerpen, in het persbericht. “De tool, waarbij de kledij objectief gescreend wordt op ethiek, milieu en werkomstandigheden, kunnen ze door de laatste financiële push verder digitaliseren. De gescreende merken worden daarna visueel getoond op locatie bij moderetailers in Antwerpen, wat consumenten zal stimuleren om lokaal te kopen. Daarnaast kunnen we ons op deze manier profileren als een duurzame modestad.”