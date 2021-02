Duurzaam modeplatform Renoon lanceert nieuwe website en app

Renoon, een platform dat consumenten helpt om duurzame en ethische modebedrijven te vinden, heeft vandaag zowel een nieuwe website als een nieuwe app gelanceerd.

Het fashion-tech bedrijf met hoofdkantoor in Amsterdam laat shoppers op duurzame mode zoeken met gebruik van een reeks filters, zoals gebruikte materialen, CO2 neutraal, vegan, ethisch geproduceerd, tweedehands, en te huur. Ook kan de consument via Renoon meer te weten komen over de duurzaamheidsinspanningen van merken.

Het platform is opgedeeld in vijf categorieën: milieubescherming, menselijk welzijn, dierenethiek, innovatie en technologie, en 'moderne consumptie'. De laatste categorie uit het lijstje betreft de circulaire economie en omvat zaken zoals slow fashion.

De gepatenteerde technologie van het bedrijf zorgt ervoor dat de duurzaamheidskenmerken en ook de certificaten van de modeartikelen van retailers automatisch worden verwerkt. Deze worden op de website opgesplitst, zodat de consument de site kan verkennen op basis van bovengenoemde categorieën.

Alleen kledingstukken die voldoen aan de het strenge “duurzaamheids-framework” van Renoon worden getoond op de website. Dit referentiekader wordt ook online gezet zodat gebruikers kunnen zien op basis waarvan kledingstukken worden beoordeeld als ‘duurzaam’.

“We wilden voor het publiek de makkelijkste en slimste manier op poten zetten om op de best mogelijke manier duurzame opties te vinden,” zei medeoprichter Iris Skrami tijdens een persevenement waarbij FashionUnited maandag aanwezig was.

Skrami, die op het idee voor Renoon kwam toen ze moeite had online een duurzaam geproduceerde jurk te vinden voor een feestje waarvoor ze was uitgenodigd, stelt dat Renoon de shopper meer controle geeft bij het vinden van duurzame items.

”Het is moeilijk om als individu de wereld te veranderen maar met de juiste tools en technologie wordt het al een stuk gemakkelijker”, merkt Scrami op. “Wij begrijpen als geen ander dat stijl belangrijk is en we willen dat mode weer wordt geassocieerd met plezier, en dat zonder het schuldgevoel.”

Renoon is voorlopig een platform waar men alleen op uitnodiging toegang toe heeft. Een volledig toegankelijke versie wordt op een latere, niet gespecificeerde datum gelanceerd.

Renoon, dat vorig jaar door Prada in het Fashion-Tech Startup Bootcamp programma in Milaan, werd geselecteerd als een van de 10 meest veelbelovende tech start-ups, krijgt de steun van mensen uit de top van de mode en tech branche, zoals de ex-CIO van Gucci, de CFO van Moleskin, en de ex-directeur van Spotify.

Irene Boni, de vorige chief technology officer van Yoox Net à Porter Grou, en tevens investeerder, zei dat het feit dat Renoon consumenten in staat stelt verder te kijken dan de duurzaamheidsclaims van bedrijven zodat ze kunnen zien wat de bedrijven echt aanbieden, Renoon speciaal maakt.

Het is echt een manier om door de lens van waarheid te kunnen kijken wat betreft duurzaamheid en de bal weer bij de consument te leggen,” stelt ze.

Beeld: Renoon

Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Veerle Versteeg