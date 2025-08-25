Duurzaam transport of greenwashing? De overeenkomst tussen Lufthansa Cargo en Shein roept vragen op

Lufthansa Cargo, de Europese leider in luchtvracht en vrachtdivisie van de Duitse Lufthansa Group, gaat de internationale leveringen van ultra fast fashion-artikelen van Shein verzorgen. Daarbij wordt steeds meer gebruikgemaakt van duurzame vliegtuigbrandstof.

Deze overeenkomst laat de tegenstelling zien tussen politieke regelgeving en economische belangen. De Fédération Française du Prêt à Porter Féminin (FFFPAPF) uit al kritiek.

Op 19 augustus 2025 ondertekenden beide partijen een intentieverklaring (Memorandum of Understanding). Daarin staat dat ze in de komende zes maanden concrete acties gaan vaststellen en uitvoeren:

Levering van SAF (Sustainable Aviation Fuel), brandstof gemaakt van hernieuwbare grondstoffen (gebruikte olie, landbouwafval, afval, biomassa, of zelfs e-fuels op basis van groene waterstof en afgevangen CO₂).

Officiële registratie van de gebruikte hoeveelheden duurzame vliegtuigbrandstof, gecertificeerd door ‘Proof of Sustainability’. Deze certificaten zijn gebaseerd op normen die het mogelijk maken om de emissiereductie ten opzichte van conventionele kerosine te traceren en te documenteren.

Verbetering van de traceerbaarheid van operationele en milieugegevens. Het doel is om transparant te zijn over de milieu-impact en logistieke aspecten van het luchttransport van Shein-artikelen.

Tegenstelling tussen politieke wil en economische belangen

De overeenkomst benoemt Lufthansa Cargo tot centrale speler in de logistiek van Shein-artikelen. Op 29 januari 2025 presenteerde de Duitse overheid een uitgebreid actieplan om de onlinehandel te reguleren. Dit sluit aan bij het beleid van de Europese Commissie. De tegenstelling? Het verschil tussen de politieke doelstelling om ultra fast fashion-spelers te reguleren en de economische realiteit van grote bedrijven die juist op deze platforms vertrouwen voor hun groei.

Ter herinnering: Lufthansa Cargo is onderdeel van Lufthansa Group. Die bezit onder andere Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines en Brussels Airlines. De groep vervoerde in 2024 niet alleen vracht, maar ook meer dan 130 miljoen passagiers (bron: jaarverslag 2024 van Lufthansa Group).

Greenwashing volgens de Fédération Française du Prêt à Porter Féminin

"Dit is de top van de hypocrisie: hoezo zouden polyester wegwerpproducten die met minder CO₂-intensieve kerosine worden vervoerd, ecologischer zijn?", zegt Yann Rivoallan, fervent tegenstander van ultra fast fashion en voorzitter van de FFPAPF, tegen FashionUnited. "Het is, excuseer mijn taalgebruik, dweilen met de kraan open."

"Deze multinational wordt aangetrokken door de constant groeiende vluchten van ultra fast fashion-spelers. Om hun geweten te sussen of aan bepaalde normen te voldoen, durven ze greenwashing te gebruiken."

"Laten we ons niet misleiden door dit soort acties", voegt hij eraan toe. "De enige manier om weer een ecologische mode te krijgen, met kwaliteitsproducten, is door Shein te blokkeren. Zo beschermen we de consument en de Europese werkgelegenheid."