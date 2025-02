Duurzame mode en sociale impact: Remake Society lanceert nieuwe naam en logo

Het Rotterdamse confectie-atelier Oxious Talent Factory gaat verder als Remake Society (RS). De nieuwe naam en logo werd vandaag officieel ingeluid door VVD wethouder Tim Versnel (Werk en Inkomen). Dit meldt Remake Society in een persbericht aan FashionUnited.

Het persbericht onderstreept dat de rebranding onderdeel is van de missie van het atelier. Te weten: "het verenigen van circulaire textielproductie en sociale impact binnen een commercieel verdienmodel." Oprichter en mede-eigenaar Esther Smit vult aan: "Remake Society staat voor volwassenheid en een krachtig statement: ons atelier heeft zijn bestaansrecht bewezen. We zetten afval om in waarde, combineren sociale impact met commerciële slagkracht en spelen in op de groeiende vraag naar oplossingen voor de gigantische textielafvalberg."

Remake Society, voorheen bekend als Oxious Talent Factory, is in 2015 opgericht door Smit. Het internationaal textielbedrijf produceert onder eigen label producten en in opdracht voor bedrijven, waaronder Zeeman en Jeans Centre. Het atelier biedt werkgelegenheid en salaris aan kwetsbare individuen in Nederland, waaronder mensen in de bijstand en nieuwkomers (mensen die korter dan een jaar in Nederland wonen). Smith voegt toe: “Deze mensen, vaak ervaren en getalenteerde medewerkers, geven textielafval een tweede leven. Door hen bij te scholen en in een professionele omgeving te laten werken, creëren we niet alleen maatschappelijke impact, maar ook hoogwaardige en duurzame mode. Daarmee spelen we in op de groeiende vraag uit de markt.”

Versnel vult aan: "Remake Society is een pionier als het gaat om de circulaire economie. Hun inzet is goed voor de wereld en voor de stad! Het is inspirerend om te zien hoe snel mensen zich ontwikkelen op het gebied van taal en technische vaardigheden, en zo de stap zetten naar een betaalde baan. Ik prijs Esthers doorzettingsvermogen en creativiteit. Ze is echt een Rotterdamse ondernemer met een sociaal hart." Smith was tevens winnaar van de titel 'Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar 2024' in de categorie Aanstormend Talent.