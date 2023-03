Duurzame moderetailer Sophie Stone neemt Take It Slow over

Duurzame moderetailer Sophie Stone werkt aan haar ambitie om de nummer één ‘duurzame mode lifestyle winkel’ in Nederland te worden en neemt modewebshop Take It Slow over, zo schrijven de oprichters van Sophie Stone, Anna Sophie Slingerland en Esther Steen, in een persbericht. Met de overname worden (bijna) alle merken van de modewebwinkel overgenomen.

“Met deze overname kan Sophie Stone haar klanten online en offline een completer merkaanbod bieden en verbetert ze haar online positionering”, aldus het persbericht. Vanaf nu telt Sophie Stone’s merkportfolio zo’n vijftig duurzame merken en verkoopt het schoenen, jassen en yoga-kleding.

Met het overnemen van de website van Take It Slow neemt Sophie Stone ook de online content over. Dat houdt in dat ook de blogs over duurzame materialen, keurmerken en hoe men kleding het beste kan verzorgen worden overgenomen, zo is te lezen.

Sophie Stone startte in 2015 een webshop en maakte in 2022 de stap naar de fysieke retail. De duurzame moderetailer is de komende jaren van plan het online platform verder uit te bouwen in combinatie met offline boutique concepten in bekende winkelstraten in Nederland, zo schrijven de oprichters.