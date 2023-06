E-commerce blijft groeien in België, vooral kleine webshops tonen stijgende lijn

De groei van de Belgische e-commerce markt zet stevig door, zo blijkt uit de E-commerce Barometer. De markt groeide in 2022 met 18 procent en behaalde een omzet van 13,8 miljard euro. De grootste groei zit bij kleine webshops.

Het aantal Belgische webshops bleef wel stabiel ten opzichte van 2021. De groei van de markt is dan ook te danken aan een stijging van transacties met 10 procent naar een totaal van 165 miljoen transacties. “De resultaten geven aan dat er meer transacties werden opgetekend dan in 2021, wat concreet betekent dat er meer verkocht werd. Het is interessant om vast te stellen dat een stijging in omzet van 18 procent gerealiseerd wordt door eenzelfde aantal webshops”, aldus Greet Dekocker, Managing Director BeCommerce. “We zien een interessante groei binnen het micro en kleine segment, dat in volume met 63 procent gegroeid is in vergelijking met het jaar voordien.”

Kleine webshops hebben in 2022 een groei van 20 procent laten zien. De micro en kleine shops zijn goed voor 97 procent van het totaal aantal Belgische webshops. Bij de middelgrote webshops steeg het volume met 26 procent. Echter blijven het de grote spelers, zo’n 3 procent van de Belgische webshops, die het grootste deel van de e-commerce omzet realiseren. Zij zijn namelijk goed voor 78 procent, 10,7 miljard euro, van de omzet.

Niet alleen Belgen blijven online kopen, ook steeds meer buitenlandse shoppers bestellen in België. Zo zijn inmiddels Nederlanders en Fransen veel geziene gasten. 20 procent van het Belgische transactievolume komt uit het buitenland, waarbij Nederlanders goed zijn voor ruim een derde en de Fransen voor ruim een kwart.

Echter is er nog wel een notitie te maken. Hoewel de e-commerce markt groeit, is het volume van de verkoop van kledij, schoenen en accessoires wel gedaald in 2022. Bij kledij was een daling van 14 procent te zien en bij schoenen en accessoires 13,8 procent. Hierbij moet in acht genomen worden dat 2021 nog een jaar was waarin de coronapandemie hevig meespeelde in de resultaten van de e-commerce markt en diverse lockdowns fysieke winkels sloot.

De E-commerce Barometer wordt samengesteld op basis van gegevens aangeleverd door betaalproviders. Zij beschikken over de transactievolumes ongeacht het betaalmiddel. De deelnemende providers zijn Buckaroo, CCV, Europabank, MultiSafePay en Wordline.