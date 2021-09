E-commerce: dit zijn de groeikansen volgens Itsperfect, ChannelEngine en ShopWorks

De e-commercemarkt groeit explosief, doordat consumenten en retailers steeds meer online gaan bestellen. Dit resulteert erin dat het aantal webshops en online marketplaces enorm toeneemt. Aanwezig zijn op verschillende kanalen is van cruciaal belang voor modebedrijven. FashionUnited ging hierover in gesprek met Stefan Methorst, eigenaar en medeoprichter van Itsperfect, Menno de Kort, Senior Sales Consultant bij ShopWorks en Niels Floors, Head of Partnerships & Sales bij ChannelEngine.

Fabienne Chapot, O’Neill, Cavallaro Napoli en Smaak, zomaar een greep uit de ruim 400 fashion merken die hun volledige bedrijf aansturen met de moderne ERP-oplossing van Itsperfect. Binnen dit pakket kan een koppeling worden gemaakt met externe software zoals Shopify, met partner ShopWorks. De koppeling met partner ChannelEngine geeft merken toegang tot heel veel marketplaces door heel Europa.

Wat zijn de grootste uitdagingen waar fashionbedrijven mee te maken hebben?

Methorst: “Zichtbaar zijn op diverse kanalen is essentieel. Veel merken hebben tegenwoordig een eigen webshop, naast een B2B-portal waarop retailers uit voorraad kunnen nabestellen. Daarnaast zijn ze aanwezig op marketplaces als Amazon, Zalando en Bol. Maar zichtbaar zijn is één ding, de grote uitdaging is om al die kanalen goed aan te sturen. Hoe zorg je ervoor dat overal de juiste informatie, prijzen en voorraden worden getoond? Voorraadmanagement is van groot belang om ‘nee-verkoop’ te voorkomen. Binnen ons pakket hanteren wij het ‘one-stock-principe’. Dat wil zeggen: alle niet gereserveerde voorraad stellen wij beschikbaar over alle kanalen. Dit heeft als voordeel dat die voorraad benut wordt voor het best lopende kanaal.”

Wat kunnen jullie betekenen voor fashionbedrijven, in het bijzonder op het gebied van e-commerce?

Methorst: “Wij bieden het enige fashion ERP-pakket aan dat vanuit basis is opgezet voor zowel B2C als B2B, dat is onze kracht. Het is een moderne oplossing, die zeer gebruiksvriendelijk is en overal beschikbaar in de cloud, je hoeft er dus geen software voor te installeren. Waar je ook bent, het werkt altijd. Van start-ups tot grote bedrijven, ongeacht het formaat van de organisatie bieden wij altijd een passende oplossing voor een passende prijs. Onze focus ligt op het optimaliseren van onze producten, die continu worden doorontwikkeld.”

De Kort: “Shopworks is een partner voor diverse grote retailers, van design, tot realisatie, support en optimalisatie. Naast onze diepgaande kennis van e-commerce kennis nemen wij ook een flinke dosis fashionervaring mee. Vaak gaat de initiële vraag voor een nieuwe webshop gepaard gaat met een grotere behoefte aan professionaliteit van zowel de organisatie als het e-commerce deel. De software van Itsperfect kan bedrijven hier echt mee helpen! De koppeling is zeer gemakkelijk en snel gerealiseerd. Dit betekent voor onze opdrachtgevers dat er budget overblijft voor het inrichten en marketen van de nieuwe webshop.”

Floors: “ChannelEngine heeft een toonaangevende e-commerce infrastructuur gebouwd die Itsperfect-klanten gebruiken om te verkopen op marketplaces wereldwijd. Door het creëren van een naadloze integratie tussen bedrijven en marketplaces, kunnen we bedrijven in staat stellen om hun verkopen volledig te automatiseren. We maximaliseren verkoop en winst, terwijl de complexiteit van internationale verkoop, inspanning en benodigde arbeidskrachten voor direct-to-consumer e-commerce wordt geminimaliseerd.”

Waarom zijn marketplaces tegenwoordig zo belangrijk?

Floors: “De meeste zoekopdrachten voor producten vinden plaats op marketplaces. Grote e-commerceplatformen veranderen in marketplaces en huidige platformen die clicks genereren, veranderen hun model naar een marketplace-model. Het resultaat hiervan is dat de volledige e-commercemarkt in hoog tempo verschuift naar marketplaces. De verwachting is dat in 2023 ongeveer 75 procent van de totale e-commerce via een marketplace of dropship model gaat.

Daarom is het voor fashion bedrijven essentieel om via Itsperfect met alle relevante fashion marketplaces makkelijk te kunnen koppelen en de verkopen te automatiseren via een gecentraliseerd systeem.”

Welke toegevoegde waarde biedt jullie samenwerking voor de fashionbranche?

Methorst: “Koppelingen kunnen heel snel gerealiseerd worden, omdat ze direct beschikbaar zijn in onze appstore met ruim honderd verschillende apps. Een kwestie van plug-and-play. Of het nu om een B2C- of B2B-portal gaat via de Shopify-app of een koppeling met marketplaces via ChannelEngine, alle data die in ons pakket beschikbaar zijn worden automatisch gesynchroniseerd. Denk aan artikelgegevens, kleuren, maten, barcodes, foto’s, etcetera. Een groot voordeel voor de gebruikers is dat wij al onze modules continu doorontwikkelen. Elk kwartaal lanceren we een verbeterde versie met nieuwe functionaliteiten.”

De Kort: “Wij merken dat de gerichte fashion ERP-oplossing van Itsperfect perfect aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers in die branche. Zodra er gekozen wordt voor een implementatie van het fashion-ERP van Itsperfect, weten wij bij ShopWorks zeker dat bepaalde koppelingen goed geregeld zijn en naadloos aansluiten op het door ons te realiseren e-commerce platform. Itsperfect begrijpt als geen ander de behoeftes die de fashionbranche heeft. Daarom hebben we aan weinig woorden genoeg om tot een succesvol eindresultaat te komen.

Floors: “Itsperfect en ChannelEngine hebben een duidelijke focus op de fashionindustrie. Dit zie je terug in relevante features en kanalen in beide systemen, die essentieel zijn voor het succes van fashionbedrijven op marketplaces.”