E-commerce platform Moda Operandi duikt de beauty in

E-commerce platform Moda Operandi zal vanaf dit jaar ook beauty producten gaan aanbieden, zo meldt WWD. Harper’s Bazaar’s voormalige beauty redacteur, Jessica Matlin, is hiervoor benoemd tot nieuwe directeur beauty voor Moda.

Onder het beauty aanbod van Moda Operandi zullen onder andere makeup, skin care en parfum vallen. Het is de eerste keer is dat het e-commerce platform een uitgebreid beauty assortiment gaat aanbieden. Ondanks dat ze in hun twaalfjarig bestaan af en toe al eens beauty artikelen verkochten, kwam hier nooit een doordachte strategie of lange termijn plan bij te pas, aldus WWD.

Moda’s medeoprichter Lauren Santo Domingo deelde tegen WWD over de beslissing: ´´onze klanten bezoeken ons platform voor een gecureerde blik op persoonlijke stijl met betrekking tot mode, juwelen en interieur. Met de lancering van deze nieuwe categorie zal moda een complete ‘lifestyle’ bestemming worden.´´