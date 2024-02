E-commerce platform Wish heeft een nieuwe eigenaar

Het moederbedrijf van Wish, ContextLogic Inc., verkoopt vrijwel alle activa en passiva van het bedrijf aan Qoo10, een e-commerce platform dat gelokaliseerde online marktplaatsen in Azië exploiteert. De verkoop betreft voornamelijk het Wish e-commerceplatform en voor de deal telde Qoo10 ongeveer 173 miljoen dollar (162 miljoen euro) in contanten neer, zo meldt ContextLogic Inc. in een persbericht.

Door de overname valt Wish nu onder Qoo10, waardoor Wish-verkopers kunnen profiteren van een geïntegreerd platform dat ‘nieuwe grensoverschrijdende e-commerce mogelijkheden’ zal ontsluiten.

Opvallend aan deze overname is het bedrag. Wish ging in 2020 de beurs op met een waarde van zo’n 14 miljard dollar, omgerekend 13 miljard euro. De flinke waardevermindering lijkt een sein te zijn naar het feit dat het lastig is om de status op de online markt hoog te houden.