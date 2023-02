E & R Fashion B.V. failliet verklaard

E & R Fashion B.V. is op 7 februari failliet verklaard, dat blijkt uit het openbare insolventieregister. Als curator is aangesteld C.P.M Kerkers. FashionUnited zocht contact met de curator, maar ging nog niet in op het contactverzoek.

Het failliet verklaarde bedrijf handelde onder de naam Dress for Less Fashion en had een winkel in Leiderdorp, blijkt uit het openbare insolventieregister. In de winkel was damesmode te verkrijgen. Of het bedrijf meerdere winkels en een webshop had, is vooralsnog niet bekend op de redactie.

Regionieuwsmedium Unity.nu kondigde in november 2022 al aan dat Dress for Less Fashion het winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp zou verlaten. Op een poster in de etalage zou gestaan hebben dat het na een jarenlange strijd met Wereldhave niet gelukt is de winkel te behouden. “Net als vele winkels in Winkelhof moeten wij ook helaas het winkelcentrum verlaten”, schreef Dress for Less Fashion toentertijd volgens Unity.nu. Er vond een opheffingsuitverkoop plaats.

FashionUnited zocht contact met het advocatenbureau en wacht nog op reactie van de curator die mogelijk meer informatie zal geven. Dit artikel wordt mogelijk aangepast.