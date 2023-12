E-tailer Farfetch verkocht aan Zuid-Koreaanse retailpartij Coupang

Na berichten over turbulentie bij e-tailer Farfetch, lijkt het bedrijf nu een nieuw hoofdstuk te kunnen schrijven. De activa van Farfetch Holdings plc worden namelijk overgenomen door Zuid-Koreaanse retailpartij Coupang, Inc. De overname wordt aangekondigd in een persbericht.

Dankzij de deal zal Farfetch 500 miljoen dollar aan vers kapitaal krijgen. Hiermee moet voorlopig de toekomst van het bedrijf worden veiliggesteld. Uit het persbericht blijkt dat Farfetch ook de Koreaanse markt verder wil aanboren samen met de nieuwe eigenaar.

Farfetch wordt gered door Zuid-Koreaanse Coupang

"Farfetch is een belangrijke speler in het luxelandschap en heeft aangetoond dat online luxe de toekomst van luxe retail is", aldus Bom Kim, oprichter en CEO van Coupang, in het persbericht. "Farfetch zal zich opnieuw wijden aan het bieden van de meest verheven ervaring voor de meest exclusieve merken ter wereld, terwijl we een gestage en doordachte groei nastreven als privébedrijf. We zien ook enorme mogelijkheden om de klantervaring te herdefiniëren voor luxe klanten overal ter wereld."

Met de deal wordt Farfetch ook weer van de beurs gehaald en wordt het weer een privébedrijf.

Nieuwe eigenaar Coupang heeft een hoofdkantoor in de Verenigde Staten, maar is actief in Zuid-Korea, Taiwan, Singapore, China en India. Het bedrijf heeft meerdere services zoals Coupang Eats (een thuisbezorgd service voor eten), Coupang Pay (een fintech oplossing), Coupang Play (videostreaming). Naast dit alles is Coupang eveneens een e-tailer.