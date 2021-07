E-tailer Orangebag focust op groeiplannen met nieuwe investeerder

E-tailer Orangebag heeft Nederlands MerkGoed aangetrokken als nieuwe investeerder, zo blijkt uit een persbericht. NMG neemt een belang in het bedrijf, maar hoe groot dit belang is, wordt niet vermeldt. Met de steun van de nieuwe investeerder wil Orangebag ‘de komende jaren ambitieuze groeiplannen realiseren’.

Orangebags groeiplannen focussen op het vergroten van de naamsbekendheid, het uitbreiden van de collectie, internationale uitrol en het nog verder optimaliseren van de customer journey. Orangebag biedt kleding, accessoires en schoenen in het hogere prijssegment gericht op mannen en vrouwen. Het bedrijf is actief in Nederland, België en Duitsland.

Orangebag vindt nieuwe investeerder in Nederlands MerkGoed

“Orangebag maakt al jaren een gezonde groei door, maar onze ambities reiken verder. We willen dat Orangebag een begrip wordt in Nederland en omringende landen, daarbij is een sterk merk onontbeerlijk. We zien in Nederlands MerkGoed dé partner om deze plannen te realiseren,” aldus Orangebag-oprichter Tineke Sluiter in het persbericht.

Nederlands MerkGoed is onder andere investeerder e-tailer Passa Sports, outdoor specialist Nomad, stylist platform Maison365 van Danie Bles. NMG richt zich naar eigen zeggen op versnelde groei van onderscheidende consumentenmerken. “Met Orangebag investeren we echt in een groeibriljant. Het bedrijf laat al jaren mooie resultaten zien, de klantloyaliteit is hoog en er staat een geoliede operatie die we gaan opschalen door aan de bekendheid van het merk te bouwen,” aldus Investment Partner van NMG Arnaud van der Vecht.