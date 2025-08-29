E-tailer Ssense vraagt faillissementsbescherming aan om door schuldeisers geleide verkoop te blokkeren

Het Canadese e-commerceplatform Ssense heeft faillissementsbescherming aangevraagd. Volgens berichten van verschillende mediabronnen, waaronder Vogue Business en The Business of Fashion (BOF) op donderdag, dient het bedrijf een aanvraag in op grond van de Canadese Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA).

De CCAA is een federale wet vergelijkbaar met faillissementsbescherming die bedrijven in staat stelt hun financiën te herstructureren. Het is van toepassing op insolvente bedrijven met een schuld van meer dan vijf miljoen Amerikaanse dollar aan schuldeisers en biedt een wettelijk kader om schulden te reorganiseren met behoud van de bedrijfsvoering. FashionUnited heeft contact opgenomen met Ssense voor commentaar.

Volgens een brief die BOF heeft verkregen, willen de schuldeisers van het bedrijf Ssense te koop aanbieden onder de CCAA. In reactie daarop zei CEO Rami Atallah dat Ssense zich tegen een verkoop zal verzetten door binnen vierentwintig uur een eigen CCAA-aanvraag in te dienen ‘om het bedrijf te beschermen, de controle over onze activa en activiteiten te behouden en te vechten voor de toekomst van het bedrijf’, aldus de brief.

In een memo aan het personeel legde Atallah uit dat het bedrijf nauw heeft samengewerkt met financiële en juridische adviseurs om de activiteiten te stabiliseren en zich voor te bereiden op een heropbouw op lange termijn. Een rechterlijke beslissing over de vraag of Ssense kan doorgaan met zijn eigen plan of geconfronteerd wordt met een door schuldeisers geleide verkoop, wordt binnen een week verwacht. De CEO benadrukte echter dat het bedrijf de normale activiteiten zal voortzetten en dat werknemers gedurende het herstructureringsproces hun salarissen en voordelen zullen blijven ontvangen.

Heffingen de schuld van financiële problemen?

De financiële problemen van de in Montreal gevestigde retailer zijn verergerd door het veranderende handelsbeleid in de Verenigde Staten. Het bedrijf wees op de 25 procent heffingen van de Trump-regering op Canadese import en het einde van de de-minimisvrijstelling, die voorheen goederen onder 800 Amerikaanse dollar belastingvrij invoer toestond, als belangrijke factoren in de faillissementsaanvraag.

Het afgelopen jaar was bijzonder uitdagend voor Ssense, aangezien een vertraging in de luxemarkt zijn overwegend jonge en ambitieuze klantenbestand onevenredig heeft getroffen. Business of Fashion meldde dat de omzet van de retailer in de eerste helft van 2025 met 28 procent is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De outlet merkte ook op dat Ssense in mei meer dan 100 werknemers heeft ontslagen, wat destijds ongeveer acht procent van het personeelsbestand vertegenwoordigde.