easyGroup stapt in e-commerce met lancering van marketplace

Het Britse merkenconglomeraat easyGroup betreedt de online retailsector met de lancering van easyShop.com. Dit is een nieuw marketplace-platform, ontwikkeld in samenwerking met e-commercebedrijf OnBuy.

De lancering van easyShop staat gepland voor het vierde kwartaal van 2026. Het platform zal in eerste instantie actief zijn in eenentwintig Europese landen. Het doel is om retailers samen te brengen op één enkele, grensoverschrijdende marketplace.

Het platform draait op de eigen marketplace-technologie van OnBuy en functioneert als een puur marketplace-model. Dit betekent dat het geen voorraad aanhoudt en niet rechtstreeks concurreert met verkopers.

De missie is om retailers toegang te geven tot klanten in meerdere landen, zonder dat zij afzonderlijke lokale marketplaces hoeven te beheren. Tegelijkertijd krijgen consumenten een op waarde gerichte winkelervaring onder het merk easy.

In een verklaring zegt Stelios Haji-Ioannou, oprichter en eigenaar van de easy-merkenfamilie: “De easy-merkenfamilie is uitgebreid naar veel nieuwe sectoren door te focussen op eenvoud en waar voor je geld. Ik geloof dat een online retail-marketplace met een sterk domein als easyShop een logische volgende stap is.”

Haji-Ioannou voegt toe dat het bedrijf al bezig is met de werving van verkopers, vooruitlopend op de consumentenlancering later dit jaar.

Cas Paton, oprichter en directeur van OnBuy, zegt dat het platform is ontworpen om retailers te helpen sneller internationaal uit te breiden. Dit gebeurt door het wegnemen van ‘veel van de barrières die de retailexpansie doorgaans vertragen’.