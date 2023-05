Ebay introduceert nieuw platform voor tweedehands gecertificeerde luxe

Online marktplaats Ebay heeft een nieuw programma gelanceerd, waarmee het rechtstreeks samenwerkt met merken om zijn selectie van exclusieve en verzamelbare luxegoederen uit te breiden.

‘Certified by Brand’ hoopt ontwerpers en luxemerken aan te moedigen om hun tweedehands verkoopinspanningen uit te breiden door consumenten een platform te bieden voor de aankoop van geautoriseerde tweedehands goederen die exclusief zijn voor de site.

Via de nieuwe functie kunnen consumenten horloges, handtassen en fijne juwelen kopen van een reeks luxemerken of goedgekeurde verkopers, elk gelabeld op een manier die het voor kopers makkelijker maakt om aanbiedingen te identificeren die deel uitmaken van het programma.

Merkpartners en tweedehands verkopers zullen ook toegang krijgen tot de consumenteninzichten van het netwerk van Ebay, evenals de mogelijkheid om de prijzen van hun tweedehands items, merkwaarde en imago via de kanalen van Ebay te beïnvloeden.

Het programma is op dit moment beschikbaar voor partners en verkopers in de Verenigde Staten. Geautoriseerde verkopers zullen het de komende weken verder uitrollen. Volgend jaar wil het bedrijf het aanbod uitbreiden naar andere markten.

“Gecertificeerde inventaris op de tweedehandsmarkt is een onmiskenbare kans voor merken en erkende retailers. Ebay is de ideale partner voor degenen die op zoek zijn naar een schaalvergroting”, aldus Tirath Kamdar, global general manager bij de luxetak van Ebay, in het persbericht.

“Ebay’s Certified by Brand-programma verbreedt de toegang voor zowel kopers als merken om luxe goederen met vertrouwen en zekerheid te kopen en te verkopen.”