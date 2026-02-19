eBay neemt Depop over van Etsy om Gen Z en millennials te bereiken

eBay Inc. neemt modemarktplaats Depop over van Etsy. Voor de overname legt eBay een bedrag van 1,2 miljard dollar (1,01 miljard euro) neer. De e-tailer ziet deze deal als een manier om het bereik onder Gen Z en millennial-consumenten te vergroten.

Depop, dat in 2025 een bruto handelsomzet van ongeveer 1 miljard dollar genereerde, heeft een zeer betrokken community waarvan 90 procent van de actieve kopers jonger is dan 34 jaar. De verwachting is dat de overname in het tweede kwartaal van 2026 wordt afgerond.

Algemeen directeur Jamie Iannone merkt op dat Depop zal profiteren van de wereldwijde schaal en de “Authenticity Guarantee”-programma's van eBay. Tegelijkertijd zal het unieke merk en platform van Depop helpen om de nieuwste en snelstgroeiende focuscategorieën van eBay in het groeiende recommerce-landschap te versnellen.

'Mijlpaaljaar' voor eBay

Naast het nieuws over de overname, rapporteert eBay ook robuuste financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2025. Iannone omschrijft de periode als een “mijlpaaljaar”, gedreven door een gedisciplineerde strategische uitvoering en een focus op recommerce.

Voor het volledige jaar, eindigend op 31 december 2025, genereert het bedrijf een omzet van 11,1 miljard dollar (9,2 miljard euro), een stijging van 8 procent. Het bruto handelsvolume (GMV) stijgt met 7 procent naar 79,6 miljard dollar. Alleen al in het vierde kwartaal groeit de omzet met 15 procent naar 3 miljard dollar, ondersteund door een versnelde groei in focuscategorieën voor liefhebbers, zoals verzamelobjecten, mode en luxegoederen.

Naast de financiële prestaties meldt eBay ook de overschrijding van zijn vijfjaren-impactdoelen. Het bedrijf behaalde een cumulatieve positieve economische impact van bijna 25 miljard dollar uit tweedehands en refurbished goederen en voorkwam dat meer dan 360.000 metrische ton afval op stortplaatsen belandde.

eBay richt zich op AI-integratie, voorspelt sterke groei in Q1

De strategische verschuiving van het bedrijf wordt sterk ondersteund door de pijler van ‘magische innovaties’, met name door grootschalige integratie van kunstmatige intelligentie (AI). In 2025 breidde eBay zijn AI-gestuurde “Magical Listing”-ervaring uit, waarmee verkopers op basis van één enkele foto uitgebreide productvermeldingen kunnen genereren.

De marktplaats lanceerde ook een AI-gestuurde scanervaring voor kaarten met behulp van Smart Lens-technologie om verzamelaars te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen handelsbeslissingen. Deze innovaties, samen met de uitbreiding van eBay Live naar Duitsland en Australië, hebben de betrokkenheid binnen de focuscategorieën versterkt.

Voor het eerste kwartaal van 2026 verwacht het bedrijf een omzet tussen 3 miljard dollar en 3,05 miljard dollar. Dit vertegenwoordigt een wisselkoersneutrale groei van 13 procent tot 15 procent. Het GMV wordt geschat tussen 21,5 miljard dollar en 21,9 miljard dollar, de verwaterde GAAP winst per aandeel tussen 1,14 dollar en 1,20 dollar en de verwaterde non-GAAP winst per aandeel tussen 1,53 dollar en 1,59 dollar.