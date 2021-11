Ebay neemt sneaker authenticatie bedrijf over

Een opvallende overname: Marktplaats Ebay, Inc. neemt Sneaker Con Digital, een authenticatie bedrijf voor sneakers, over. Voor hoeveel geld Ebay het bedrijf overneemt, wordt niet genoemd in het persbericht.

Voor Ebay is de overname een verdere implementatie van de verticale uitbreiding in de sneaker categorie. De twee zijn echter geen vreemden van elkaar, Ebay en Sneaker Con werkten al samen sinds oktober 2020. Dankzij de samenwerking konden sneakers die via Ebay verkocht worden geauthenticeerd worden door experts van Sneaker Con.

Sneaker Con is actief in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Duitsland, zo blijkt uit het bericht. Naast Sneaker Con Digital bestaat ook nog Sneaker Con Events. Deze laatstgenoemde is geen onderdeel van de overname door Ebay, Inc.