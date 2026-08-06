eBay rapporteert 15 procent omzetgroei in tweede kwartaal

E-commercegigant eBay Inc. (eBay) uit de Verenigde Staten presenteert de financiële resultaten over het tweede kwartaal, afgesloten op 30 juni 2026. De marktplaats, gevestigd in San Jose, boekt een omzet van 3,10 miljard dollar (2,68 miljard euro). Dat is een stijging van 15 procent op gerapporteerde basis en veertien procent op valutaneutrale basis.

Het bruto merchandise volume (GMV) bedraagt 22,40 miljard dollar over de verslagperiode. Een stijging van 15 procent op gerapporteerde basis en 14 procent op valutaneutrale basis.

Het GAAP-nettoresultaat uit voortgezette activiteiten komt uit op 552 miljoen dollar, ofwel 1,21 dollar per verwaterd aandeel. Het non-GAAP-nettoresultaat uit voortgezette activiteiten bedraagt 727 miljoen dollar, ofwel 1,60 dollar per verwaterd aandeel. De GAAP- en non-GAAP-operationele marges liggen respectievelijk op 21,60 procent en 28,50 procent.

Algemeen directeur Jamie Iannone zegt: "Het tweede kwartaal van eBay laat betekenisvolle, brede groei zien, gedreven door voortdurende innovatie en gerichte uitvoering van onze strategische routekaart. Dit kwartaal toont opnieuw onze capaciteit om strategische prioriteiten te bewaken en tegelijkertijd sterke groei in operationeel inkomen en winst per aandeel te realiseren."

Strategische focus op circulaire mode en uitbreiding van wederverkoop

Na afloop van het kwartaal rondt eBay op 30 juli 2026 de overname af van Depop Limited (Depop), een consument-tot-consument modemarktplaats met een sterke klantenbasis onder Generatie Z en millennials.

De transactie wordt in februari 2026 aangekondigd via een definitieve overeenkomst met Etsy, Inc. voor 1,20 miljard dollar in contanten. Bij de afronding bedraagt de definitieve aankoopprijs 1,40 miljard dollar in contanten, inclusief voorlopige koopprijsaanpassingen. De overname is bedoeld om de positie van de groep in circulaire mode en wederverkoop te versterken.

In het tweede kwartaal breidt eBay zijn Authenticity Guarantee-dienst uit naar meer dan honderd modemerken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het platform integreert ook Enquirus, een wereldwijde database voor geregistreerde luxehorloges, in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ter ondersteuning van de luxe wederverkooptak.

Daarnaast levert de livestream-shoppingfunctie eBay Live een recordprestatie in de verslagperiode. Het GMV groeit ruwweg acht keer op jaarbasis in de zeven actieve markten.

Aandeelhoudersrendementen en financiële vooruitzichten derde kwartaal

In het tweede kwartaal van 2026 keert eBay 448 miljoen dollar terug aan aandeelhouders. Dat bestaat uit 310 miljoen dollar aan terugkopen van gewone aandelen, goed voor circa drie miljoen aandelen, en 138 miljoen dollar aan contante dividenden. Per 30 juni 2026 bedraagt de resterende machtiging voor aandeleninkoop circa 2,0 miljard dollar.

De raad van bestuur stelt een contant dividend van 0,31 dollar per aandeel vast voor het derde kwartaal. Dit is betaalbaar op 11 september 2026 aan aandeelhouders die op 28 augustus 2026 in het register staan.

Voor het derde kwartaal van 2026, inclusief de verwachte financiële impact van Depop, verwacht eBay een omzet tussen 3,07 miljard dollar en 3,12 miljard dollar. Dat vertegenwoordigt een groei op jaarbasis van acht procent tot tien procent op valutaneutrale basis.

Het GMV wordt geraamd tussen 22,0 miljard dollar en 22,40 miljard dollar. Een groei op jaarbasis van tien procent tot twaalf procent op valutaneutrale basis. De verwaterde GAAP-winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 0,94 dollar en 0,99 dollar. De verwaterde non-GAAP-winst per aandeel wordt verwacht in de bandbreedte van 1,36 dollar tot 1,42 dollar.