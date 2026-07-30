Ebay rondt overname van Depop ter waarde van 1,4 miljard dollar af

E-commercegroep eBay heeft de overname van het in Londen gevestigde mode-resaleplatform Depop van Etsy afgerond. Dit maakten beide bedrijven donderdag bekend. De verkoper ontving ongeveer 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro) in contanten. Volgens de aankondiging weerspiegelt het bedrag een aankoopprijs van 1,2 miljard dollar, plus 200 miljoen dollar aan netto aanpassingen van de aankoopprijs en rente. Het bedrag blijft onderhevig aan bepaalde aanpassingen na de sluiting.

De transactie, voor het eerst aangekondigd op 18 februari, werd op 30 juli afgerond na ontvangst van de vereiste wettelijke goedkeuringen. Depop zal als een complementair bedrijf binnen eBay opereren. Het behoudt zijn merk, platform, klantervaring en cultuur, waarbij Peter Semple aanblijft als directeur.

Voor Etsy betekent de verkoop het einde van een vijfjarig eigendom onder de aankoopprijs. Het in Brooklyn gevestigde bedrijf kocht Depop in 2021 voor ongeveer 1,63 miljard dollar, op het hoogtepunt van de resale-waarderingen tijdens de pandemie. Etsy geeft aan de opbrengst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Dit is in lijn met de strategie voor kapitaalallocatie uit de aandeelhoudersbrief van 29 april, die plannen omvatte om de terugkoop van aandelen te versnellen.

“We zijn enthousiast over wat de toekomst brengt voor zowel Etsy als Depop,” aldus Kruti Patel Goyal, directeur van Etsy, in een verklaring. “Deze transactie stelt ons in staat om vooruit te gaan met een duidelijke focus op het bouwen van de beste marktplaats voor kopers en verkopers van Etsy, en is een sterk resultaat voor onze aandeelhouders. We zijn trots op wat het Depop-team heeft opgebouwd – een echt onderscheidend merk met een gepassioneerde gemeenschap – en we wensen hen veel succes als onderdeel van eBay.”

Gezamenlijk groeipotentieel

Bij de aankondiging in februari rapporteerde Depop voor 2025 een bruto handelsvolume van ongeveer een miljard dollar. Dit omvatte een groei van bijna 60 procent op jaarbasis in de Verenigde Staten. Op 31 december 2025 had het platform zeven miljoen actieve kopers, waarvan bijna 90 procent jonger dan 34 jaar, en meer dan drie miljoen actieve verkopers.

“Als wereldleider in C2C en recommerce versterkt de overname van Depop door eBay onze C2C-waardepropositie verder. Dit combineert twee verschillende klantervaringen en vergroot ons bereik bij de volgende generatie kopers en verkopers,” aldus Iannone. “Ons doel is om het sterke merk, de gemeenschap en de productervaring van Depop te behouden, terwijl we het team helpen de al ingezette roadmap te versnellen en synergieën met eBay te verkennen op gebieden die ons gezamenlijke groeipotentieel kunnen versterken.”

Consolidatie vindt plaats nu resale ook elders groeit. De Litouwse marktplaats Vinted rapporteerde voor 2025 een GMV van 10,8 miljard euro, een stijging van 47 procent. Het bedrijf betrad in januari 2026 de Amerikaanse markt, waardoor het direct concurreert met Depop om de Gen Z-verkopers, de groep waarbinnen Depop het snelst groeit.