Ebay schrapt 800 banen wereldwijd om structuur af te stemmen op strategische doelen

Marktplaatsgigant Ebay schrapt ongeveer 800 banen binnen het bedrijf. Dit komt neer op zes procent van het wereldwijde personeelsbestand.

Het platform bevestigde het nieuws in een verklaring aan diverse media, waaronder WSJ. Hierin staat: “We nemen maatregelen om te herinvesteren in ons bedrijf en onze structuur af te stemmen op onze strategische prioriteiten. Dit zal gevolgen hebben voor bepaalde functies binnen ons personeelsbestand.”

“We zijn dankbaar voor de bijdragen van de getroffen medewerkers en zetten ons in om hen met zorg en respect te ondersteunen.”

Hoewel de precieze functies niet zijn gespecificeerd, meldt Ebay dat de ontslagen in het hele bedrijf plaatsvinden. Dit is een reactie op veranderende operationele behoeften en een aanpassing aan toekomstige prioriteiten.

Dit is de derde ontslagronde van Ebay sinds 2023. Het bedrijf schrapte begin 2023 ongeveer 500 banen en later 1.000 banen in 2024, beide keren vanwege lagere consumentenbestedingen.

De afgelopen jaren richt Ebay zijn aandacht op de implementatie van kunstmatige intelligentie (AI). Gerelateerde tools worden steeds vaker binnen het bedrijf geïntroduceerd om de gebruikerservaring te verbeteren en de efficiëntie te verhogen.

Deze laatste aankondiging volgt op het nieuws van vorige week dat Ebay van plan is de tweedehands marktplaats Depop over te nemen. De deal van 1,2 miljard dollar moet de positie van Ebay in de mode versterken door gebruik te maken van de jonge, zeer betrokken community van Depop.