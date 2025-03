Ebay verhoogt jaaromzet met twee procent

Het Amerikaanse e-commercebedrijf Ebay Inc. heeft zijn omzet in het boekjaar 2024 licht kunnen verbeteren. De winst bleef echter achter bij het niveau van vorig jaar.

CEO Jamie Iannone toonde zich tevreden met de recente ontwikkelingen: in het vierde kwartaal heeft het bedrijf "aan de verwachtingen voldaan of deze overtroffen voor de belangrijkste kerncijfers", benadrukte hij in een woensdag gepubliceerde verklaring. Daarmee heeft Ebay "een stabiele basis gelegd waarop we in 2025 kunnen voortbouwen".

Over het gehele boekjaar 2024 bedroeg de concernomzet 10,3 miljard Amerikaanse dollar (9,8 miljard euro). Daarmee overtrof deze het niveau van 2023 met twee procent. Het bruto handelswaarde (GMV - Gross Merchandise Value) steeg met twee procent (valuta-gecorrigeerd plus 1 procent) tot 74,7 miljard dollar.

Dankzij hogere marges steeg het bedrijfsresultaat met 19 procent tot 2,3 miljard dollar. De gerapporteerde nettowinst daalde echter met 29 procent tot bijna 2,0 miljard dollar (1,9 miljard euro). Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg de nettowinst uit voortgezette activiteiten met acht procent tot 2,4 miljard dollar.