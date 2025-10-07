Ebay wordt strategische partner van Global Fashion Agenda

Marktplaatsgigant Ebay is benoemd tot de nieuwe strategische partner van Global Fashion Agenda (GFA). Het duo bundelt de krachten om ‘de verschuiving naar een circulair modesysteem te versnellen’ door het huidige lineaire model van de mode-industrie aan te pakken. Via de samenwerking zullen GFA en Ebay samenwerken met branchegenoten die al deel uitmaken van het wereldwijde netwerk van de non-profitorganisatie. Dit netwerk omvat luxe-, sportkleding- en retailmerken.

In een verklaring zei Alexis Hoopes, vicepresident global fashion bij Ebay, dat de samenwerking de bredere inzet van het bedrijf voor een meer circulaire mode-economie weerspiegelt. “Door samen te werken met andere leiders in de mode, streven we ernaar om tweedehands de gemakkelijke keuze voor shoppers te maken en tegelijkertijd een blijvende impact voor mens en planeet te creëren," voegde Hoopes toe.

Ebay wil hiermee zijn schaalgrootte en datagestuurde inzichten beschikbaar stellen voor de bestaande platforms en programma's van GFA. Dit moet helpen bij beleidsdiscussies, het uitbouwen van expertise in doorverkoop en logistiek, en het verbinden via recommerce-tools zoals Digital Product Passports. Het marktplaatsplatform zal ook de Global Fashion Summit van GFA en de educatieve middelen van de organisatie ondersteunen.

De directrice van GFA, Federica Marchionni, noemde Ebay een ‘uitstekende aanvulling’ op de groep strategische partners van de organisatie. Hiertoe behoren al branchegiganten als Kering, H&M, Bestseller en LVMH. “Circulaire bedrijfsmodellen, zoals verhuur, doorverkoop en herfabricage, winnen aan populariteit nu merken en consumenten hun potentieel steeds meer erkennen. We kijken ernaar uit om met Ebay samen te werken om impact te blijven mobiliseren op weg naar een netto positieve mode-industrie,” voegde Marchionni toe.