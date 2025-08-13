ECB: Toenemende concurrentie vanuit China zorgt voor problemen op de Europese arbeidsmarkt

Volgens een recent gepubliceerd onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) kunnen de handelsspanningen met de Verenigde Staten, waardoor China meer exporteert naar de eurozone, problemen opleveren. Dit kan leiden tot minder vacatures voor Europeanen en een hogere werkloosheid.

Het onderzoek, uitgevoerd door senior economen van de ECB, Clémence Berson, Claudia Foroni, Vanessa Gunnella en Laura Lebastard, is gepubliceerd als onderdeel van het Economisch Bulletin van de ECB, nummer 5/2025.

De maakindustrie is bijzonder kwetsbaar voor handelsschokken en de toename van Chinese import

‘De toenemende concurrentie van China op de wereldwijde exportmarkten heeft de afgelopen jaren de arbeidsmarkt in de eurozone beïnvloed. Met de opkomst van China in de waardeketen, vormen de Chinese export een steeds grotere uitdaging voor Europese bedrijven, zowel nationaal als op markten in derde landen (Banin et al., 2025). Deze concurrentie beperkt zich niet langer tot laaggeprijsde goederen; het strekt zich uit tot sectoren met een hoge toegevoegde waarde, zoals de auto-industrie en gespecialiseerde machines (Al-Haschimi et al., 2024). De hoge Amerikaanse importheffingen op Chinese producten zouden de concurrentie voor producenten in de eurozone verder kunnen vergroten als Chinese exporteurs hun markten in Europa uitbreiden of nieuwe markten zoeken. Dit onderzoek analyseert de gevolgen van de toegenomen Chinese concurrentie voor de werkgelegenheid in de eurozone, door te onderzoeken hoe veranderingen in de vraag naar arbeid samenhangen met veranderingen in de importpenetratie en handelsstromen’, aldus het onderzoek.

Chinese export naar de eurozone met 60 procent gestegen sinds de pandemie

Sinds de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 is de Chinese export naar de eurozone aanzienlijk gestegen. Ondanks een stabilisatie in het decennium 2010-2020, is deze export met 60 procent gestegen na de pandemie. Het Chinese aandeel in de import van goederen in de eurozone is in 2024 met twee procentpunten gestegen tot 15,6 procent.

De import uit China is in sommige sectoren aanzienlijk toegenomen. De auto-industrie en de chemische sector hebben de grootste stijgingen in import uit China laten zien, respectievelijk 150 procent en 140 procent in de afgelopen vijf jaar. De toenemende Chinese concurrentie heeft directe gevolgen voor de arbeidsmarkten in de eurozone. Sectoren die bijzonder kwetsbaar zijn voor Chinese concurrentie, namelijk sectoren waar de import uit China aanzienlijk is toegenomen, boden in 2024 werk aan 29 miljoen mensen, ongeveer 27 procent van de totale werkgelegenheid in de eurozone. Op basis van gegevens uit dat jaar vertegenwoordigt de maakindustrie een aanzienlijk deel, met 24 miljoen werknemers, en is deze bijzonder kwetsbaar voor handelsschokken en de toename van Chinese import.

Bedrijven in de eurozone moeten zich aanpassen aan een steeds competitievere wereldwijde omgeving

De vraag naar arbeid is het sterkst gedaald in sectoren waar de blootstelling aan China tussen 2019 en 2024 het meest is toegenomen. In de eurozone heeft de vraag naar arbeid te maken gehad met grote schokken, zoals de pandemie en de energiecrisis. Ook andere ontwikkelingen in specifieke sectoren (zoals de zwakke vraag naar auto's in Europa) kunnen van invloed zijn geweest.

Volgens het ECB-onderzoek zal het huidige Amerikaanse handelsbeleid en het heffen van invoerrechten de Chinese concurrentie waarschijnlijk vergroten. Naar aanleiding van de aankondigingen van de regering-Trump over hogere Amerikaanse invoerrechten op Chinese producten, zouden Chinese exporteurs hun markten elders kunnen uitbreiden of nieuwe markten kunnen zoeken en steeds meer handel naar Europa kunnen verleggen. Deze handelsverschuiving zou de importpenetratie vanuit China op de markten van de eurozone kunnen versterken, wat een uitdaging vormt voor producenten (Gunnella et al., 2025). Hoewel bedrijven in de eurozone een zeker concurrentievoordeel kunnen behalen op de Amerikaanse markten ten opzichte van China, omdat de Amerikaanse invoerrechten op China relatief hoger zijn, is het onwaarschijnlijk dat dit de verliezen op de binnenlandse markt zal compenseren.

Over het geheel genomen benadrukt de ECB dat de toenemende concurrentiepositie van de Chinese export aanzienlijke uitdagingen stelt voor de arbeidsmarkten in de eurozone. Hoewel de impact momenteel geconcentreerd is in sectoren zoals de auto-industrie en de chemische sector, zouden de bredere gevolgen zich kunnen uitstrekken tot bijna een derde van de werkgelegenheid in de eurozone. De handelsverschuiving vanuit de Verenigde Staten, in combinatie met de toenemende concurrentiepositie van China in sectoren met een hoge toegevoegde waarde, suggereert dat bedrijven in de eurozone zich moeten aanpassen aan een steeds competitievere wereldwijde omgeving. Handelsschokken kunnen leiden tot verstoringen op korte termijn en verschuivingen van banen tussen sectoren.

Op de lange termijn ‘zal de totale werkgelegenheid mogelijk niet veel veranderen, omdat de economie zich aanpast via loonaanpassingen en de verschuiving van werknemers tussen sectoren. Niettemin kunnen uitdagingen zoals inefficiënties op de arbeidsmarkt, aanpassingskosten en overheidsbeleid leiden tot tijdelijke verstoringen voordat het nieuwe evenwicht is bereikt’, waarschuwt de ECB.