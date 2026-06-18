Ecoalf sluit boekjaar voor het eerst met winst af

Madrid – Het Spaanse merk Ecoalf, een pionier op het gebied van circulariteit en het gebruik van duurzame materialen en processen in de mode-industrie, maakt zijn resultaten over het afgelopen boekjaar bekend. Het bedrijf, opgericht door Javier Goyeneche, sluit boekjaar 2025 voor het eerst af met een positieve nettowinst.

Volgens de informatie van de bedrijfsleiding sluit Ecoalf het boekjaar 2025, dat eindigde op 28 februari 2026, af met een totale omzet van 64,8 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een stijging van 11,72 procent ten opzichte van de 58 miljoen euro omzet in het voorgaande boekjaar 2024.

Wat de winstgevendheid betreft, rapporteert het bedrijf een brutobedrijfsresultaat (ebitda) dat groeit tot 5,6 miljoen euro. Dit is een stijging van 65,7 procent op jaarbasis ten opzichte van de ebitda van 3,4 miljoen euro een jaar geleden. Dit resulteert in een ebitda-marge op de omzet van 8,64 procent en leidt uiteindelijk tot een nettowinst van 0,4 miljoen euro; de eerste positieve nettowinst die het bedrijf ooit heeft geboekt.

“Ecoalf sluit boekjaar 2025 af met de beste financiële resultaten sinds de oprichting. Dit toont aan dat duurzaamheid niet alleen verenigbaar is met bedrijfsgroei, maar ook een schaalbaar en winstgevend bedrijfsmodel kan worden”, aldus de directie van het Spaanse bedrijf over de cijfers van 2025. “De transformatie van de industrie vereist geen keuze tussen impact en winstgevendheid, maar een herontwerp van bedrijfsmodellen waarin beide samen kunnen groeien.” De balansen, voegen ze toe, “weerspiegelen ook de strategische evolutie van het bedrijf in de afgelopen jaren, met een groter aandeel van directe kanalen voor een nauwere relatie met de consument en een evenwichtiger groeimodel.”

40 procent van de omzet uit B2B-kanaal

Met de focus op de evolutie gedurende het boekjaar 2025, presenteert Ecoalf een evenwichtig bedrijfsmodel per distributie- en verkoopkanaal. Het groothandelskanaal en de B2B-activiteiten domineren licht en vertegenwoordigen veertig procent van de totale omzet van het afgelopen jaar, goed voor ongeveer 25,92 miljoen euro. De retailactiviteiten in fysieke winkels zijn goed voor 38 procent van de omzet, met ongeveer 24,62 miljoen euro. De online verkoop vertegenwoordigt de resterende 22 procent, met ongeveer 14,25 miljoen euro.

Zonder in detail te treden over de prestaties per markt en regio, benadrukt het Spaanse bedrijf dat Ecoalf in het boekjaar 2025 zijn wereldwijde retailnetwerk verder heeft uitgebreid. Dit proces versterkt zijn internationale karakter, met belangrijke openingen in Biarritz (Frankrijk), Bolzano (Italië) en Tokio (Japan), evenals op nationaal niveau in Spanje op belangrijke locaties zoals San Sebastián, Bilbao, Madrid en Barcelona.

Naast de focus op het retailkanaal en de directe verkoop aan de eindklant, blijft het merk in 2025 investeren in zijn belangrijkste omzetkanaal. Dit gebeurt door nieuwe commerciële overeenkomsten met toonaangevende internationale multibrand-winkels. Partnerschappen voor de verkoop van de collecties omvatten samenwerkingen met warenhuizen zoals La Rinascente (Italië), Kastner&Öhler (Oostenrijk) en Manufactum (Duitsland).

Eerste Impact Winst- en Verliesrekening (Impact P&L)

In een poging om de door Ecoalf geregistreerde cijfers op het gebied van ecologische en sociale meerwaarde in economische termen te vertalen, heeft het bedrijf zijn eerste Impact Accounting uitgevoerd, wat resulteert in de eerste Impact Winst- en Verliesrekening (Impact P&L). Dit rapport is gebaseerd op een dubbele materialiteitsanalyse, die de prestaties van het bedrijf evalueert vanuit twee perspectieven: hoe de activiteiten de maatschappij en het milieu beïnvloeden, en hoe ecologische en sociale factoren de bedrijfsvoering beïnvloeden.

Als resultaat van deze oefening zijn 121 impacts, risico's en kansen (IRO's) geïdentificeerd als relevante factoren voor de activiteiten en de waardeketen van Ecoalf. Hiervan worden er 45 als materieel relevant beschouwd, verdeeld over impacts (26), risico's (twaalf) en kansen (elf). Deze reeks effecten, mogelijke problemen en potentialen zal dienen als referentiekader voor toekomstige zakelijke beslissingen van Ecoalf, vanuit een langetermijnperspectief. Deze eerste 'Impact P&L' van Ecoalf wordt aangevuld met een reeks voorlopige resultaten. Het modemerk benadrukt dat de netto positieve impact voor de maatschappij en de planeet die Ecoalf genereert, is vastgesteld op 0,02 euro per euro omzet. Dit positieve cijfer staat in schril contrast met de negatieve impact van 0,06 euro, die als referentie voor de sector is vastgesteld.

“Hoewel dit voorlopige resultaten zijn, wijzen ze op een zeer relevante conclusie: hoe meer Ecoalf groeit, hoe beter het is voor de planeet”, benadrukt het Spaanse bedrijf. “Traditioneel weerspiegelen de rekeningen van bedrijven alleen de financiële prestaties, waarbij de impact op de maatschappij en het milieu buiten beschouwing wordt gelaten. ‘Impact Accounting’ streeft ernaar deze aspecten te integreren in dezelfde taal die wordt gebruikt voor zakelijke en investeringsbeslissingen.” Op basis van deze relatie, voegen ze toe, “door bedrijfsprestaties te integreren met impactstatistieken, wil Ecoalf de besluitvorming versterken, de dialoog met investeerders en financiële instellingen verbeteren, anticiperen op wettelijke vereisten en blijven aantonen dat duurzaamheid kan schalen. De toekomstige concurrentiekracht van bedrijven zal niet alleen afhangen van de omzetgroei, maar ook van hun vermogen om meetbare waarde te creëren in de financiële, ecologische en sociale dimensies.”