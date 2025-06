Ecoalf sluit "groene lening" van zeven miljoen euro af met Impact Bridge om groei te stimuleren

Madrid – Het Spaanse modemerk Ecoalf heeft een "groene lening" van zeven miljoen euro afgesloten met de Spaanse fondsbeheerder Impact Bridge. Ecoalf, opgericht en geleid door Javier Goyeneche, zal dit kapitaal gebruiken om zijn groei als een wereldwijd "purpose" merk te stimuleren en de verschuiving van de mode-industrie naar een meer betrokken en duurzaam model te leiden.

Samengevat Ecoalf ontvangt een "groene lening" van zeven miljoen euro van Impact Bridge om duurzame groei te stimuleren.

Het geld zal worden gebruikt om schulden te herfinancieren en het merk nationaal en internationaal uit te breiden, met duurzaamheidsdoelstellingen gekoppeld aan de rentetarieven.

Ecoalf is van plan zijn wereldwijde aanwezigheid uit te breiden met nieuwe winkels en franchises, met als doel een omzet van 150 miljoen euro te bereiken in 2027.

Goyeneche richtte Ecoalf op in 2012. Sindsdien heeft het merk zich gevestigd als een toonaangevende pionier in het verdedigen van duurzaamheid als een "toekomstgericht" principe voor de mode-industrie, zonder afbreuk te doen aan design. Sinds 2017 is Ecoalf in handen van Treïs, een in Londen gevestigde investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in "verantwoorde" investeringen in verschillende sectoren, van regeneratieve agrotechnologie tot groene energie en mode. Met een huidige investeringsportfolio met bedrijven zoals het Franse Agryco, een digitaal platform voor landbouwbenodigdheden; het Aziatische Greenpac, gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van "groene verpakkingen"; en het Australische platform voor het huren van designerkleding Glam Corner; kwam 65,9 procent van Ecoalf in handen van het investeringsfonds Manor Group, nu bekend als Treïs. Dit was bedoeld als een krachtige stimulans en ondersteuning voor de volgende fase van ontwikkeling en groei. Een doel dat Ecoalf jaar na jaar met succes heeft behaald en waar het merk nu opnieuw naar streeft, met de extra financiering van zeven miljoen euro via de "groene lening" van de Spaanse fondsbeheerder Impact Bridge. Impact Bridge, in 2018 opgericht door Arturo Benito en Íñigo Serrats, is gespecialiseerd in investeringen in projecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de belangrijkste sociale en milieu-uitdagingen waar de wereldwijde samenleving voor staat.

De lening van zeven miljoen euro aan Ecoalf laat zien dat "een andere textielindustrie mogelijk is", aldus Maria Samoilova, voormalig directeur Investment Banking bij J.P. Morgan en huidig managing partner van Impact Bridge, en beheerder van het investeringsfonds "IB Deuda Impacto España". Via dit fonds verstrekt Impact Bridge leningen aan "purpose" bedrijven en projecten, waarmee ze hun doelen en volgende ontwikkelingsfasen financieren. "Ecoalf is niet zomaar een duurzaam modemerk", zegt Samoilova in een gezamenlijk persbericht van Impact Bridge en Ecoalf, "het is een platform voor verandering". Veranderingen die ze "samen" zullen stimuleren, ten voordele van die andere mode-industrie, omdat Ecoalf en Impact Bridge "een diepgaand doel delen, en deze samenwerking is bedoeld om dat doel te vergroten".

"Deze overeenkomst is meer dan alleen financiering", benadrukt Javier Goyeneche, oprichter, CEO en minderheidsaandeelhouder van Ecoalf. "Het is de vereniging van twee organisaties die geloven in een betere toekomst en daaraan werken vanuit hun respectievelijke domeinen", legt de oprichter van het inspirerende project Ecoalf uit. Voor dit zakelijke avontuur is het, volgens Goyeneche, essentieel om "een partner als Impact Bridge te hebben die echt begrijpt wat impact betekent. Dit geeft ons de kracht om de 'status quo' in de mode-industrie te blijven uitdagen."

Een "groene lening" voor een nieuw hoofdstuk voor Ecoalf

Naast het totale bedrag bevat de lening van zeven miljoen euro van Impact Bridge aan Ecoalf verschillende "groene clausules", waardoor de totale rente die Ecoalf moet betalen, afhankelijk is van verschillende doelstellingen. Deze doelstellingen zijn gekoppeld aan verschillende doelen en toezeggingen op het gebied van duurzaamheid, milieubescherming en sociale impact, als onderdeel van een complete "roadmap" die is opgesteld tussen de partijen. Deze roadmap is uiteindelijk bedoeld om de sociale impact van Ecoalf te versterken en de gedeelde ambities van Ecoalf en Impact Bridge te ondersteunen om "op een tastbare manier" bij te dragen aan de versnelling van "een rechtvaardiger en duurzamer economisch model".

Ecoalf zal de zeven miljoen euro van de lening van Impact Bridge gebruiken om bestaande schulden te herfinancieren en de nieuwe groeifase, zowel nationaal als internationaal, te stimuleren, meldt het economische medium Expansión. Ecoalf is al begonnen aan dit nieuwe hoofdstuk met de opening van een nieuwe winkel in Biarritz eind vorige week. Met deze nieuwe winkel wil het modemerk zijn fysieke aanwezigheid en winkelnetwerk verder versterken. Ecoalf heeft momenteel meer dan veertien eigen winkels en is vertegenwoordigd in meer dan duizend multimerkenwinkels.

Met het oog op deze nieuwe groeifase, na een omzetstijging van twintig procent tot 58 miljoen euro in 2024, heeft Ecoalf verschillende strategische acties gepland, waaronder openingen in markten zoals Japan, waar Ecoalf al vijf winkels heeft, en de opening van de eerste franchisewinkels in Bolzano (Italië) en Antwerpen (België). Deze initiatieven zullen worden ondersteund door de kapitaalinjectie, waarmee Ecoalf verwacht de groei-doelstellingen voor de korte en middellange termijn te halen, met als doel een omzet van 150 miljoen euro te behalen in 2027.