Economie groeit weer, consumenten geven vooral geld uit aan kleding en horeca

In het tweede kwartaal van 2021 is de Nederlandse economie met 3,1 procent gegroeid. Dat blijkt uit een eerste berekening van het CBS. Die groei is mede te danken aan de stijgende uitgaven van consumenten.

Huishoudens gaven in het tweede kwartaal 5,7 procent meer geld uit dan in het eerste kwartaal, en 9,3 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2020. Er werd vooral meer besteed aan horeca en kleding, naast medische diensten en auto’s, zo schrijft het CBS. De stijging is deels een gevolg van de heropening van winkels, cafés en restaurants in de loop van het kwartaal.

Het niveau van voor de pandemie is nog niet helemaal bereikt: het tweede kwartaal van 2021 lagen de bestedingen bijna vijf procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019.

De groeiende economie heeft ook te maken met de consumptie van de overheid en het Nederlands handelssaldo. De overheidsconsumptie steeg met 2,6 procent. De export van goederen en diensten steeg met 4 procent, de invoer met 2,6 procent.