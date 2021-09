Economische groei, coronacrisis en zorgen over klimaat kernthema’s in troonrede en miljoenennota

De komende jaren zien er wat economie betreft rooskleurig uit. Tegelijkertijd moet er in de toekomst rekening worden gehouden met de nasleep van de coronacrisis en de gevolgen van versnelde klimaatverandering. Dat waren enkele van de kernboodschappen uit de troonrede van Koning Willem-Alexander en de Miljoenennota, die na de troonrede door demissionair minister Hoekstra aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

Volgens minister Hoekstra herstelt de Nederlandse economie de komende jaren beter dan verwacht. Die uitspraak baseert hij op cijfers van het Centraal Planbureau. Voor dit jaar voorspelt het CPB een economische groei van 3,9 procent voorspeld; voor volgend jaar is dat 3,5 procent.

De koopkracht van Nederlanders blijft naar verwachting ongeveer gelijk, met een gemiddelde groei van 0,1 procent. De lonen gaan in 2022 met ongeveer 2,2 procent omhoog, zo blijkt uit ramingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar ook stijgen de levenskosten: producten en diensten worden gemiddeld 1,8 procent duurder.

Hoekstra denkt dat de economische meevaller vooral te danken is aan ‘het aanpassingsvermogen van ondernemers en van de hele samenleving en aan de steunpakketten’ tijdens de coronacrisis. Die coronacrisis is overigens nog niet helemaal voorbij, benadrukte Hoekstra. Voor volgend jaar wordt nog eens twee miljard euro geïnvesteerd in coronabestrijding.

7 miljard extra voor klimaat

Daarnaast trekt het kabinet 7 miljard euro extra uit voor het klimaatbeleid. "De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien,” zo stelde de Koning tijdens de troonrede, verwijzend naar de overstromingen in Limburg eerder dit jaar. “Dat raakt onze veiligheid, natuur en leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook het wereldwijde armoedevraagstuk en toekomstige migratiestromen." De investeringen zijn onder meer bedoeld om te kunnen voldoen aan het Urgenda-vonnis: in 2015 werd na een rechtszaak van duurzaamheidsorganisatie Urgenda tegen de staat besloten dat Nederland in 2020 25 procent minder broeikasgassen zou moeten uitstoten dan in 1990. Die afspraak is de staat niet tijdig nagekomen, dus wachten er nu meer maatregelen. De extra middelen zullen onder meer worden uitgegeven aan subsidie voor duurzame energie.