Edited: vijf tips voor een passende communicatiestrategie tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft de leefwijze van veel mensen drastisch veranderd. Wat zich altijd in de publieke ruimte afspeelde, heeft zich tijdelijk naar de privésfeer verplaatst. Werken gebeurt in de woonkamer, de slaapkamervloer is het sportlokaal, en vrienden spreken elkaar niet op feesten en festivals, maar gewoon vanaf de bank. Dat zorgt voor ander koop- en kleedgedrag: hoogstens een enkeling zal een tweedelig pak dragen aan de keukentafel, of naaldhakken op Houseparty. Hoe kunnen retailers en merken hun communicatiestrategie afstemmen op deze andere leefwijze? Onderzoeksbureau Edited geeft vijf tips voor een passende communicatiestrategie ten tijde van de coronacrisis.

Kantoor aan de keukentafel: inspiratie voor thuiswerkers

Wereldwijd werken steeds meer mensen vanuit huis. Dat betekent dat de gebruikelijke kantoordresscodes voor velen niet langer opgaan. Wie enkel vergadert via Zoom of Hangouts zal een stijve pantalon wellicht in de kast laten hangen en kiezen voor business on top, chill on the bottom - ludiek etalageconcept! - of voor klassiekers in zachte stoffen en rustige prints. Ook basics zijn volgens Edited een goede basis voor casual werkkleding en, in verschillende vormen en kleuren, goed materiaal voor visual merchandising. Bijkomend voordeel: basics zijn weinig seizoensgevoelig. In tijden van vertraagde leveringen of onzekere orders dus een goede categorie om op terug te vallen.

Alleen thuis zitten, met familie, vrienden en collega’s op afstand, kan zorgen voor dalende energie en motivatie. Het kan als retailer dan ook lonen om op zoek te gaan naar manieren om klanten actief, persoonlijk betrokken en geïnspireerd te houden. Deel bijvoorbeeld thuiswerktips of breng in je communicatie je eigen team in beeld.

Tot slot: niet iedereen heeft in deze periode de mogelijkheid om thuis te werken. Denk bijvoorbeeld aan zorgpersoneel of supermarktmedewerkers. Houd in je communicatie rekening met deze groepen, adviseert Edited.

Ontspannen en opladen: de rol van loungewear

Loungewear is relevanter dan ooit: wie toch niet de deur uit hoeft, kan zich wikkelen in comfortabele lagen en zich buiten werktijden - of in de pauze - opkrullen op de bank. Bestaande trends, zoals combinaties in verschillende schakeringen van een kleur, of teddy-achtige materialen, passen hier goed bij, stelt Edited. Combineer een presentatie van loungewear-items met berichten die consumenten aanmoedigen om te ontspannen in deze onzekere tijd, en goed voor zichzelf en anderen te zorgen.

Ook voor samenwonende koppels kunnen er in deze periode extra spanningen ontstaan. Het continue samenzijn is niet voor iedereen even gemakkelijk. Een concept dat hier een positieve draai aan kan geven is twinning: dezelfde kleren dragen, en zo verbintenis en humor prikkelen. Verwerk dat in je communicatiestrategie door uniseks loungewear-combinaties samen te stellen of duolooks te presenteren.